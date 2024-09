Más de 5 mil personas protestan contra la reforma al Poder Judicial

Provenientes de diversos frentes, a las afueras del Senado de la República se concentraron más de 5 mil personas en contra de la reforma al Poder Judicial; mientras que en la parte trasera del recinto senatorial se gestó un performance a favor de esta reforma, en el marco del inicio de la dictaminación en comisiones.

La primera concentración en contra de la reforma al Poder Judicial comenzó desde temprana hora a las afueras del frontispicio del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma; además de que un grupo de trabajadores del Poder Judicial pernoctaron sobre la acera de Reforma.

Bajo la consigna "La gente se pregunta '¿y esos quienes son?' ¡Somos los garantes de la Constitución!", y "¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!"; se unieron provenientes del Ángel de la Independencia y del Hemiciclo a Juárez dos marchas que concentraron a más de once circuitos del país y, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, fueron más de 5 mil personas.

Entre los posicionamientos, juventudes estudiantes de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguraron que se manifiestan por "el futuro de las nuevas generaciones" y que de ello depende la existencia del Poder Judicial.

Jóvenes universitarios se manifiestan en contra de la reforma al PJ a las afueras del Senado. Foto: Ulises Soriano

▶️ #Video | Se estima que al menos 5 mil personas, en contra de la Reforma Judicial, marchan desde el hemiciclo a Juárez, con dirección al Senado de la República. Se trata de un contingente diferente al que sale del Ángel de la Independenciahttps://t.co/1rGylNmLd8 pic.twitter.com/5hfEWSOinB — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2024

Asimismo aseguraron que es "una reforma regresiva y autoritaria", además de declarar que las juventudes y trabajadores del Poder Judicial no fueron tomados en cuenta durante los foros de consulta realizados por la Cámara de Diputados en meses pasados.

"Hoy lo que menos necesita México son personas que se venden al mejor postor. Necesitamos personas echadas para adelante que defiendan la constitución", aseguró una trabajadora del PJ proveniente del circuito de Veracruz.

En tanto, a las 10 de la mañana, sobre la calle de Madrid, el grupo autodenominado Jóvenes por la Reforma, realizaron un performance en el que denunciaron los sueldos de las y los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de que enunciaron algunos casos en el que el Poder Judicial "falló en favor de la corrupción".

Pamela Guevara, una de las integrantes de Jóvenes por la Reforma y también organizadora del Simulacro Universitario 2024, aseguró en entrevista con La Razón que "nosotros como jóvenes hemos vivido un sistema de justicia injusto. Si bien está reforma no es perfecta, es perfectible. Queremos apoyar a que haya un primer cambio en el Poder Judicial. Es la primera oportunidad de ir hacia abajo", aseguró.

LMCT