En 60% de escuelas no retornan a aulas, prevén

Al menos 90 mil, de 150 mil escuelas, no regresarán a las aulas de manera presencial para el próximo ciclo escolar 2021-2022, esto representa un 60 por ciento del total, consideró el Comité Ejecutivo Nacional Democrático SNTE en Lucha.

En entrevista con La Razón, Antonio Castro López, secretario general del organismo educativo, fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que las escuelas prefieren el retorno bajo la modalidad virtual ante el incremento de casos positivos por Covid-19, y la falta de condiciones de seguridad para los estudiantes en educación básica.

“No van a regresar 90 mil por lo menos y están en veremos por el aumento de contagios que hay por Covid-19, además que se encuentran en una revisión de la situación en cada entidad, pero por el momento comenzarán de manera virtual hasta nuevo aviso”, destacó en entrevista con La Razón.

El también docente dijo a este diario que las escuelas que arrancarán de manera virtual se encuentran en los estados de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Gráfico

Castro López explicó que de un universo de 150 mil escuelas que tienen contempladas, las 90 mil no van a regresar de manera presencial, toda vez que hay riesgos para los menores. “Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario ya que todos estamos en riesgo, y los menores deben tener la seguridad y confianza de regresar, pero si no se cumplen los protocolos es mejor no abrir las aulas”, destacó.

El maestro de educación básica mencionó que el regreso a clases, sin contar con semáforo verde y con cifras altas en casos por Covid-19, requiere de esfuerzos extraordinarios para reducir riesgos.

“Nosotros estamos en que el regreso a clases sea con dignidad y seguridad, ya que si no existen esas condiciones simplemente no puede haber clases”, destacó a pregunta expresa de La Razón.

Castro agregó que es necesario sembrar la confianza en las escuelas, y para ello se requiere de brigadas médicas de información, además aseguró que el Presidente de México se comprometió respetar los derechos laborales y tomar en cuenta las propuestas de educación alternativa por los maestros.

Más temprano y en conferencia virtual, la maestra Remigia Lovelo, señaló que la organización educativa está de acuerdo en que las entidades que presenten las condiciones y los protocolos adecuados, pueden hacer el regreso presencial a las aulas, además de que las autoridades federales deben ser los proveedores de material de limpieza y sanitización, checadores de temperatura, tapetes y plástico para mobiliario, instalaciones eléctricas, entre otros más.

La docente señaló también que se deben aplicar medidas a las afueras de los salones como en el transporte público, así como hacer obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial en los trayectos, ya que los peligros para los estudiantes son también fuera delos salones de clases.