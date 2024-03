¿Las dices? Frases machistas que contribuyen a la violencia hacia las mujeres

Frases sexistas que hombres y mujeres debemos dejar de decir para promover la igualdad de género, son la base para empezar con pequeñas labores de igualdad en los entornos y es que Inmujeres dice que a veces sin darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana, escuchamos y repetimos frases que minimizan a las mujeres y, en el caso de los hombres, contribuyen a perpetuar conductas machistas.

Por mucho tiempo, las frases sexistas han sido parte de una no educación, lo que inconscientemente ha conducido a perpetuar la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres.

"Por mucho tiempo, las frases sexistas han sido parte de nuestra educación, lo que inconscientemente ha conducido a perpetuar la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres", señala el Instituto Nacional de la Mujeres en su página web.

A lo largo del tiempo han existido frases machistas que han contribuido a la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres. Foto: Freepick

te interesa Esta es la ruta y el horario de la marcha del 8M en la CDMX

Es muy frecuente que, en algún momento de nuestras vidas, hayamos escuchado al menos una de las múltiples frases sexistas que abundan en nuestro lenguaje. Expresiones que van desde “calladita te vez más bonita”, hasta “la que no enseña no vende”, pasando por una infinidad de frases destinadas a demeritar el valor, talento y habilidades de las mujeres, intentando limitarlas o encasillarlas a objetos sexuales cuyo único fin es complacer o satisfacer a los hombres.

En este contexto machista, los hombres también pueden llegar a ser víctimas, pues hay frases destinadas a “poner a prueba” su masculinidad, presionándolos para ser fuertes, exitosos, reprimir sus emociones o comportarse de formas en las que es posible que no se sientan cómodos. Ejemplo de ello son expresiones como “los hombres no lloran” o “no seas nena”.

No es casualidad que estas frases busquen ejercer la presión usando la figura femenina como sinónimo de debilidad o de ofensa, reforzando una vez más la idea de que los valores masculinos son la medida de todo lo bueno, aquello a lo que se debería aspirar. Como si ser mujer, o los atributos femeninos, fueran sinónimo de inferioridad.

¿Por qué ponerle un alto a estas conductas y expresiones sexistas?

Por mucho tiempo, las frases sexistas han sido parte de nuestra educación, lo que inconscientemente ha conducido a perpetuar la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, hoy sabemos que estas expresiones son una de las múltiples formas en que se violenta a las mujeres, pues son ellas las principales víctimas de una cultura androcentrista en la que el hombre es el centro de todas las cosas.

Por ello, más que nunca es importante reflexionar sobre el impacto de permitir y reproducir estas frases, de callar ante estas expresiones que silenciosamente violentan a las mujeres, perpetuando roles de género que representan una barrera para el pleno ejercicio de sus derechos y para el logro de la igualdad de género.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN