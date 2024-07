Abogados egresados, “un ángel”, pero con experiencia, “gánsteres”

Ante la polémica por sus declaraciones sobre el requisito de no tener experiencia para aspirar a jueces, magistrados o ministros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que un joven egresado de la carrera de derecho “es un ángel”, contrario a algunos abogados que tienen 10 años de expertise y se convierten en “gánsteres”.

“Un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel, tiene una mentalidad abierta, de justicia, ya cuando pase el tiempo en un régimen corrupto, como era antes, ya aprendieron a transar”, afirmó, luego de contrastar que “hay abogados que con diez años de experiencia son como gánsteres”.

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, cuestionó el proceso de elección de los miembros del Poder Judicial que se realizaba hasta hace poco tiempo, es decir, dijo, en la cúpula del poder y no del pueblo.

El mejor método es el democrático, que el pueblo elija a los jueces para que sea en serio, que elija a los magistrados, los ministros

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Antes de que existieran los candidatos, me imagino, ya estaba (distribuido), imagínense los militantes de estos partidos, cuando ya está cocinado todo arriba, así como se siga eligiendo a los jueces, magistrados y ministros, en la cúpula, porque la gente no sabe de leyes”, señaló.

El mandatario federal criticó a esos ministros, magistrados, que vienen de las decisiones cupulares, la mayoría de ellos.

Por eso, insistió, “hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada y quién lo puede hacer, el pueblo, el mejor método es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces para que sea en serio, que elija a los magistrados, los ministros, que no sean las élites”, explicó.

Denunció que las cúpulas partidistas quieren que continué la ausencia del pueblo ahora que se propone la selección de jueces, magistrados y ministros por la vía de voto popular, en la iniciativa de reforma judicial enviada a la Cámara de Diputados, porque “no sabe de leyes y que se necesita gente con experiencia”.

“Qué no están las redes sociales, qué no hay televisión y radios públicas, qué no tiene medios de comunicación el Poder Judicial para que hablen todos los candidatos y se expresen, que digan quienes son y qué han hecho y que el pueblo decida libremente”, manifestó.

Reiteró que los miembros del PJ no quieren perder su modus operandi “mafioso”, que consiste en recibir moches tras sus acciones, “sus enjuagues” que datan desde la época de Porfirio Díaz, a quien denunció por haber creado conceptos que todavía están vigentes como “el tapado”, “el dedazo”, “la cargada” y “el besamanos”.

Refirió que en el sexenio de Ernesto Zedillo se dio la repartición de cargos por la alianza PRI y PAN, por lo cual, resaltó, al partido blanquiazul le dieron la entonces Procuraduría General de la República con Antonio Lozano Gracia. “¿Qué, no le dieron al PAN la procuraduría en la época de Zedillo? Y el Poder Judicial, completito. Diego era… Se le llegó a llamar el ‘jefe de jefes’, y otras cosas que no digo porque se enoja mucho, y no hay que enojarse. Pero es necesario aclarar esto”, sostuvo.

Ejemplificó “los enjuagues” que hicieron las cúpulas del PRIAN, en enero pasado, incluso antes de que se asignaran a los candidatos, al retomar el Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024 difundido por el propio líder panista Marko Cortés.

Exigen a Lenia Batres no “desinforme a ciudadanía”

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) exigieron a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que se abstenga de hacer comentarios que demeritan su función, y de desinformar a la ciudadanía promoviendo los ideales políticos de Morena que la designó en el cargo.

En una carta difundida este viernes, los empleados del PJF denunciaron a Batres de representar “intereses ajenos a la verdad, a la justicia”, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que, dijeron, es triste escucharla hablar de temas que realmente ignora, como la carrera judicial.

“Es evidente que a pesar de pertenecer el más alto tribunal de justicia del país, enfoca su energía y tiempo en desinformar a la ciudadanía, promoviendo los ideales políticos del partido que la designó como ministra.

“Consideramos que si usted aceptó y protestó el nombramiento de ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, debe trabajar y enfocarse en fortalecer la justicia en nuestro país, a través de resoluciones”, indicaron.

Los trabajadores inconformes agregaron que en sus comentarios no sabe lo que significa la carrera judicial, “al afirmar con seguridad algo que no le consta, que no ha vivido y ni se imagina lo que significa”, señalaron.

Por ello, establecieron que “no la culpamos, sabemos que desconoce lo que es dedicarse verdaderamente a la justicia, los sacrificios que conlleva, la experiencia y la formación que caracteriza a cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

Subrayaron que la idea de las protestas de los trabajadores es que la ciudadanía los escuche y entienda que, a pesar de que Lenia Batres y Morena, “los integrantes del PJF estamos defendiendo nuestros derechos laborales, los cuales no solo se trata de cuestiones económicas y logros sindicales”.

Reiteraron, finalmente, que la reforma al Poder Judicial pretende limitar la carrera judicial hasta el puesto de secretario de juzgado o tribunal, destruyendo el fin último que persiguen de lograr una formación integral, contar con experiencia y conocimiento suficiente para ser los impartidores de justicia que México necesita.

Ministra impuesta “es la peor”: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza reprochó las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de criticar la actuación de jueces y ministros del Poder Judicial.

En sus redes reprochó que la ministra de la Suprema Corte que el Ejecutivo impuso, es la que menos preparación tiene, además que es la que peor ha desempeñado el puesto. “Presidente su cinismo no tiene límites cuando habla de capacidad de jueces, magistrados y ministros. La ministra que cuenta con la menor preparación y atributos en la historia para su puesto, es la que directamente usted impuso en la SCJN, por primera vez sin el aval de la mayoría calificada del Senado de la República, y tristemente es la que peor ha desempeñado el cargo”, aseveró.

Sostuvo que en México no desean justicia selectiva, ni acuerdos “inconfesables” como los que el régimen tiene con grupos delictivos o con los peores grupos de interés. “Por cierto, como lo denunciamos reiterada y oportunamente, después de un año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que sí hubo elección de Estado y utilizó los programas sociales para coaccionar el voto. Lamentablemente el daño ya es irreparable, aunque eso de respetar la ley a usted no le importa·, agregó.