En abonos pidió INE fondos para revocación; el no darle más persiste

El Instituto Nacional Electoral (INE) aún está a la espera de la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la solicitud por mil 738 millones de pesos adicionales que hizo para la realización de la revocación de mandato, con la opción de recibirlas en abonos mensuales sin proponer montos posibles.

De acuerdo con el documento entregado a la Federación, el órgano electoral planteó que la ministración no sea en un solo depósito, de modo que pudiera tener otra opción para apoyar la realización de la consulta.

“Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que en la solicitud a la SHCP de recursos adicionales para la RM se establezca la calendarización necesaria para la ministración de los mismos recursos, conforme al Plan y Calendario aprobado para ese proceso de participación ciudadana y la necesidad de erogación de los recursos, conforme con la cartera de proyectos”, indica el documento.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el consejero electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, explicó que se requiere una respuesta de la Secretaría de Hacienda a más tardar este 31 de enero, “porque de nada nos servirían recursos ya a finales de este año para la revocación”.

Gráfico

“Si nos dieran algún monto distinto, se podría hacer un esfuerzo por instalar más, pero también hay que mencionar que, nosotros como INE, de hecho le pusimos un calendario a la Secretaría de Hacienda, para que durante febrero, marzo, abril y mayo, fueran dados estos mil 738 millones de pesos”, indicó, luego de ser cuestionado sobre si eran viables pagos por entregas.

El Gobierno federal debe contestar a más tardar el 31 de enero, pues lo solicitado se requiere para apegarse al plan y calendario de la revocación de mandato, que fue aprobado por el Consejo General y entregado el pasado 13 de enero.

En la ruta de la organización, se precisa que hacia febrero y marzo se debe avanzar en el proceso para definir el número de casillas, capacitar a los funcionarios y prepararse para su instalación, así como elaborar toda la papelería electoral que se utilizará en el ejercicio.

“Se solicita atentamente que la respuesta que brinde al presente oficio sea remitida a este Instituto a más tardar el 31 de enero del año en curso, a fin de tener certeza sobre los recursos con los que se operará la continuación de la revocación de mandato”, apunta el texto de solicitud.

Se solicita atentamente que la respuesta que brinde al presente oficio sea remitida a este Instituto a más tardar el 31 de enero del año en curso, a fin de tener certeza sobre los recursos con los que se operará la continuación de la revocación de mandato

Instituto Nacional Electoral

De este modo, el órgano electoral esperaría contar por lo menos, con el compromiso de que recibirá los recursos demandados a partir del siguiente mes; la propuesta del instituto contempla que actualmente suman mil 568 millones de pesos para la realización del ejercicio.

Además, se logró reducir 524 millones de pesos a la realización de la revocación; sin embargo, todavía faltan más de mil 738 millones de pesos que fueron solicitados a las autoridades hacendarias del país, en apego a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El consejero presidente Lorenzo Córdova apuntó que desde esta instancia ya exprimieron “hasta las piedras” y recurrieron a todas las opciones posibles para contar con estos recursos.

Como parte de la estrategia de ahorros, el INE también recurrió a otras medidas como solicitar a la CFE que provea las plantas de generación eléctrica para sus instalaciones para la realización de este ejercicio, como lo hacían los gobiernos anteriores —todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto así se hizo en las elecciones—, además de que le pidió al IMSS que provea gratuitamente los servicios de primeros auxilios.

El dato: Luego de informar que se rebasaron las 2.7 millones de firmas a favor de la revocación, el INE seleccionó la muestra aleatoria para verificar 850 apoyos ciudadanos de forma domiciliaria.

Consulta no requiere recursos extra: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo la consulta de revocación de mandato sin necesidad de solicitar adicionales.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario cuestionó el hecho de que el órgano electoral no pueda ahorrar y concretar la instalación de las casillas que se requieren para el proceso.

“Me extraña lo del INE, porque cuando yo llegué a la Presidencia el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de tres mil 600 millones de pesos, en el último año del presidente (Enrique) Peña y el año pasado el presupuesto que ejercimos en la Presidencia fue de 600 millones, tres mil millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco peor”, dijo.

López Obrador indicó que antes el Gobierno estaba “ensimismado”, ya que se “tragaba” el presupuesto, pero aclaró que ahora no es así y que se puede hablar con autoridad moral porque se predica con el ejemplo.

“Es lo que le decimos al INE: ¿cómo no vas a poder ahorrar? (Nosotros) no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes”, aseguró.

Además, el Jefe del Ejecutivo insistió que con políticas de austeridad como las que ha emprendido su Gobierno, es como se pueden obtener recursos adicionales para otorgarlos a fines prácticos o a los programas sociales para la gente.

“Lo que tenemos que buscar es cuidar. O sea, el Gobierno antes estaba ensimismado, todo el presupuesto se lo tragaba el mismo Gobierno, se gastaba en el mismo Gobierno y ahora no es así, ahora procuramos que del presupuesto se destine lo básico para el Gobierno y que la mayor parte se libere para la gente”, sostuvo.

Por separado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que el INE tiene “un presupuesto enorme” y uno de los que más cuesta a un país.

“El presupuesto que tiene el INE es suficiente y más que suficiente”, señaló.

Con información de Angélica Guerrero