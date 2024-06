Que abra su Fosfo News

Con la novedad de que Dante Delgado, mandamás de Movimiento Ciudadano, partido en el que hace y deshace y en el que es sabido que no caben las voces discordantes, ahora quiere también definir qué es lo que los medios deben o no publicar. Y es que resulta que ayer convocó a una conferencia de prensa, en la que al final afloró su pretensión de convertirla en un dictado, al cancelar la oportunidad de los periodistas convocados a la misma de preguntar. Su argumento fue que “en sus casas editoriales toman la edición de cualquier respuesta y lo que quiere Movimiento Ciudadano es que sepan cuál es el posicionamiento real”. Con justa razón los periodistas le reclamaron su falta de respeto y le recomendaron que ocupe otro medio de difusión y no distraiga un recurso periodístico que no le pertenece. Y se quejaban los naranjas de que no se cubría a Jorge Álvarez Máynez. Uf.