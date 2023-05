Abril, con más capturas y expulsiones desde EU

El mes de abril se convirtió en el de más detenciones y expulsiones migrantes en 2023, de acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), además, los menores mexicanos son el sector de la población que sigue al alza en capturas.

En el mes de abril se contabilizaron 211 mil 401, contra marzo que registró 191 mil 956; además de febrero con 155 mil 656 y enero con 156 mil 223. Mientras que los menores mexicanos acompañados y no acompañados registraron un alza de enero a abril contra el mismo periodo de 2022; al pasar de 11 mil 355 en ese año a 11 mil 400 en el actual.

Por otra parte, las expulsiones bajo el Título 42 y el Título 8 en la frontera sur, registraron la mayor cantidad en abril de este año, ya que se contabilizaron 182 mil 114, contra 162 mil 371 del mes anterior que era el más alto.

Al respecto, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, dijo que a pesar de la entrada y reforzamiento del Título 8 que planea expulsar a más migrantes, los flujos seguirán llegando, pasando en México y alcanzando a Estados Unidos, pues aclaró que, si bien las detenciones pueden disminuir, los migrantes esperarán un tiempo para volver a intentarlo.

“Yo he hablado con los migrantes y la mayoría tiene miedo al Título 8, pero me dicen que se van a esperar uno o dos meses para ver cómo ocurren las cosas, pero como siempre pasa, se esperan y vuelven a intentar cruzar, por ello yo pienso que con o sin programas, intentarán llegar a ese país”, indicó.

. Gráfico: La Razón de México

El activista mencionó que es normal que a la entrada de algún programa aumenten las detenciones y luego disminuyan, pues en el caso del Título 8 hubo un “show mediático” de las autoridades, gobernadores y embajadores que buscaron manipular el miedo de la gente, para evitar que cruzaran de manera irregular, sin embargo, precisó que muchos extranjeros —como pasó con el Título 42— se van a quitar el temor y reanudarán su llegada al vecino del norte.

“Cuando se den cuenta que sólo era una trampa y que las intenciones no eran las de darles un lugar, se van a volver a aventar, ya que fue una estrategia de todos los políticos de Estados Unidos para que no pasaran, pero dales dos meses y todo vuelve a la normalidad, ya que es un problema que no ha sido atacado en la raíz y los factores siguen”, explicó.

Mientras que Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, coincidió con Mujica al señalar que con o sin programas de restricción, los migrantes no se detendrán, pues apenas realizó un recorrido en la zona de El Ceibo donde ya hay presencia masiva de migrantes que se están concentrando para pasar, sin importar las restricciones.

“Las condiciones en Centro y Sudamérica siguen igual y se están empeorando al paso de los meses. Quieren parar la migración, pero no arreglan la pobreza, el empleo, la inseguridad y las bandas delictivas, por ello, la gente seguirá huyendo de esos países y embarcándose en México y Estados Unidos, pero eso no lo ven las autoridades”, indicó.