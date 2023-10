“Se acabó la robadera”, dice AMLO a oposición

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es positivo el relevo generacional y ya está todo preparado para que continúe la transformación en el país, por lo que los corruptos, neoliberales y neoporfiristas no van a poder regresar, dijo, porque ya “se acabó la robadera”.

En Valle de Chalco Solidaridad, acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, refirió cómo los gobiernos anteriores deterioraron la economía y los programas de apoyo para las familias.

Aseguró que su administración logró recuperar, por ejemplo, el salario y el sector salud, por lo que subrayó que no se debe permitir que regresen los anteriores gobernantes.

“Por eso no hay que dar marcha atrás a la transformación, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, neoporfiristas. No van a regresar por sus fueros. Se acabó la robadera”, manifestó.

En su discurso, el titular del Ejecutivo federal pidió a sus seguidores que tengan confianza, porque les aseguró que ya todo está listo para el relevo generacional, y ratificó que él no fungirá el papel de cacique.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional. No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento. Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista: ‘Sufragio efectivo, no reelección’”, expresó.

Como parte de sus recorridos por el Estado de México, en Chalco, el Presidente de la República expresó que, aunque se burlen de él, seguirá aplicando la misma estrategia para hacer frente a la inseguridad, porque enfatizó que no todo el problema se puede resolver con mano dura.

“No querer resolver todo sólo con la mano dura, con el uso de la fuerza, no. Los problemas que se originan por falta de oportunidades se tienen que resolver de otra manera, no con medidas coercitivas. Por eso, aunque se burlan de mí algunos, no me importa, porque yo sé lo que estamos haciendo, y nos está funcionando porque estamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando en esto, atendiendo las necesidades”, manifestó.

Después, López Obrador anunció la adquisición del hospital de Ixtapaluca, cuyo costo ascenderá a 800 millones de pesos, para que se deje de pagar una renta por sus instalaciones, situación que, dijo, es parecida a la de otros 12 nosocomios rentados por un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. “¿Saben quién es el que renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ya no digo más”, comentó.

“Aquí hay un hospital de ésos, aquí en Ixtapaluca, que todavía se está pagando año con año, como 20 años va a llevar terminar de pagar ese hospital. Ya mandamos a hacer, no sólo para ese hospital, sino para 12 hospitales privados que se les estaba pagando una renta, tuvieran o no tuvieran enfermos, se pagaba una renta por 12 hospitales como 70 mil millones de pesos, 70 mil millones era la deuda que se les tenía que dar año con año.

“Ahora mandamos a hacer un avalúo, cuánto cuesta el hospital, el equipo: te lo compramos. Y el de aquí va a costar, creo que como 800 millones, ya lo vamos a pagar y… Venga para acá. Así es, ¿o no, doctor (Alejandro Calderón) Alipi? ¿Así es? Lo vamos a comprar, ¿verdad?”, indicó el mandatario.