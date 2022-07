Acarreo e incidentes se replican durante segundo día de elecciones morenistas

Contrario a los hechos violentos que se registraron durante el primer día de elecciones internas de Morena, la jornada de este domingo celebrada en estados no gobernados por este partido ha transcurrido con reportes de acarreo y algunos disturbios menores hasta esta tarde.

El incidente de mayor impacto tuvo lugar en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde una disputa entre grupos identificados como seguidores de la excandidata a la gubernadura, Marina Vitela, y del diputado con licencia, Omar Castañeda, terminó en agresiones y la quema de las boletas, por lo que la elección de consejeros y consejeras fue cancelada.

En Aguascalientes, quien fuera titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Ricardo Rodríguez, compartió una serie de fotografías para denunciar el acarreo de votantes durante el proceso morenista.

“La elección de Consejeros hoy en Morena Aguascalientes debe de anularse, hay una gran número de irregularidades, es una elección con todos los vicios del viejo PRI. Pasarán pero al basurero de la historía…Camiones y más camiones, el acarreo a todo lo que da en la elección de Morena Aguascalientes. Pasarán pero al basurero de la historía”, escribió en sus redes sociales.

El dirigente morenista local, Eulogio Monreal, hizo un llamado a verificar que en cada módulo de votación se encuentre un notario público que pueda observar el desarrollo de las jornadas.

“Cuidemos este proceso, no permitamos que se nos salga de las manos, no permitamos que lleve otro rumbo. Es un encargo, una recomendación para todas y todos, que cuidemos este proceso, que sea lo más pulcro posible”, instó.

En Chihuahua, las calles aledañas a las casillas se vieron parcialmente obstruidas por decenas de autobuses de pasajeros que trasladaron a más votantes, según reportes de usuarios de redes sociales.

Mientras que en Coahuila, videos difundidos mostraron el momento en que un grupo de militantes irrumpió en las casillas de San Pedro para intentar frenar la votación, tras acusar que la jornada no se estaba dando con “piso parejo” para los simpatizantes y que integrantes de otros partidos quisieron intervenir.

Una razon por la que el @inemexico no organizo las internas de morena donde gana quien cuenta los votos, no quien acarrea mas gente. La mayoria de los funcionarios de casilla son eunucos moreiristas en Coahuila #saltillo #monclova #torreon pic.twitter.com/LsD0BCPhvo — luckyeagletexas.com (@kickapoo_) July 31, 2022

Desde el estado, el senador Armando Guadiana hizo un llamado a la unidad para que no ocurra lo mismo que en Durango, donde la morenista Marina Vitela perdió la elección de la gubernatura.

“Si cada quien quiere por su lado, por sus intereses personales va a pasar lo que en Durango, no queremos que pase y no va a pasar. Vamos a buscar que todos entren al carril, yo creo que es lo que necesitamos, que se dejen de declaraciones que la gente de enfrente quiere que haya división y provoca la división. Nosotros no debemos caer en la provocación para seguir unidos”, dijo en entrevista con medios.

En Puerto Vallarta, Jalisco, usuarios de redes reportaron que funcionarios afines al Movimiento de la Cuatroté han estado manipulando la votación a través de formatos prellenados repartidos entre los votantes.

El acarreo también fue visto en entidades como el Estado de México, donde más autobuses entorpecieron el tránsito de algunas calles no principales que circundan los espacios de la jornada morenista.

También se divulgaron videos de inconformidades que se desarrollaron en las filas, por personas que se saltaban los lugares y entraban a depositar su voto.

En entrevista con medios, el dirigente de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz, reportó que hasta las 11 de la mañana habían contabilizado 32 incidentes relacionados con la coacción del voto y acarreo.

Este domingo también se desarrollan elecciones en Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán, donde los incidentes reportados también han sido menores.

