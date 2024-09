Aceleran Congresos aprobar reforma de AMLO y opositores, impugnaciones

Morena y sus aliados aceleraron ayer en los estados el trámite legislativo de la reforma al Poder Judicial. Anoche, menos de 24 horas después de que avaló la enmienda el Senado, 15 congresos locales ya habían aprobado la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular y sólo faltaban dos para darle carácter de constitucionalidad a los cambios.

En algunos casos, como el de Oaxaca, apenas habían transcurrido dos horas de que en la Cámara alta había pasado la reforma, cuando ya los diputados locales la habían avalado también.

Con protestas y enfrentamientos de por medio en algunos casos, los congresos estatales de 16 entidades arrancaron este miércoles la discusión y votación de la reforma, que debe alcanzar el aval en al menos 17 estados como el penúltimo paso necesario para poder entrar en vigor.

Protestas en la sede del Legislativo de Morelos. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Mexicana, una vez que una modificación a esta misma es aprobada por las mayorías calificadas de las cámaras de Diputados y de Senadores en el Congreso de la Unión, como ya ocurrió en este caso, el siguiente paso es que sea validada por la mayoría de las legislaturas de los 31 estados del país y de la Ciudad de México.

Hasta el cierre de esta edición, ya sumaban 15 congresos que ratificaron la enmienda, en algunos incluso con apoyo de legisladores de partidos de oposición.

Se trató de las legislaturas de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Colima, Nayarit, Morelos, Durango, Baja California, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Sinaloa, mientras que la discusión en Guerrero y Zacatecas se mantenía en vilo.

Manifestantes en las inmediaciones del Congreso de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Para este 12 de septiembre se prevé que los congresos de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sonora realicen sus respectivas sesiones para el mismo propósito.

En la capital del país, Morena sostuvo que conseguirán la aprobación, mientras que la bancada del PAN y opositores aseguraron que se mantendrán “firmes” en rechazar el proyecto.

A dos horas de que el Senado concretó el plan constitucional, el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primero en dar su aval, con ayuda de la panista Natividad Jiménez, del priista Eduardo Rojas Zavaleta y de la perredista Angélica Melchor.

Una situación semejante pasó en Durango, donde el PRI se sumó a Morena y al Verde Ecologista, para conseguir los 19 votos que sacaron adelante la enmienda.

Inconformes golpeaban los portones del Congreso de Puebla. Foto: Cuartoscuro

Como otro intento para frenar la reforma, manifestantes se hicieron presentes en algunas de las sedes de los congresos estatales.La trifulca protagonizó el debate en Puebla, donde hasta anoche el Congreso se encontraba blindado con policías y escudos para contener a las decenas de inconformes que se concentraron alrededor con la intención de también tomar las instalaciones.

Personas que se dijeron trabajadoras del Poder Judicial se asentaron a las entradas del Congreso poblano, donde intentaron romper el cerco de seguridad e ingresar a la sede legislativa para impedir que continuara la sesión.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que al menos una veintena de personas empujaban los portones de madera, que eran aguantados por cinco personas en su interior para frenar a los inconformes.

Donde no se logró contener a los manifestantes fue en el Congreso de Yucatán, debido a que los manifestantes tomaron la Mesa Directiva y consiguieron frenar por un momento la sesión, que más tarde se reanudó.

No obstante, los mayores altercados ocurrieron en Colima, donde el magistrado del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, Martín Rubio Padilla, fue golpeado con una piedra al participar en un enfrentamiento que se desató entre manifestantes y policías que custodiaban la sede legislativa.

La violencia también se impuso en el Congreso de Baja California, que terminó por sesionar de manera virtual, luego de que inconformes consiguieron ingresar al salón de sesiones, cuya puerta cayó en el enfrentamiento con policías, hecho tras el cual circularon diversas fotografías de un hombre herido al que sus compañeros intentaban contener el flujo de sangre que partía del cráneo.

Hasta anoche, la única legislatura que rechazó la enmienda fue la de Querétaro. La Comisión de Puntos Constitucionales, por la que tuvo que pasar primero, no palomeó el proyecto.

Legisladores como la panista Ana Paola López, presidenta de la Mesa Directiva, argumentaron su voto en rechazo, con la negativa de la mayoría morenista en el Congreso federal de escuchar a distintos sectores interesados en ampliar la discusión, como lo fueron estudiantes o empleados del Poder Judicial.

Una vez que se alcancen los 17 congresos, se deberá proceder con el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las modificaciones. Para ello, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, alertó que en cuanto se consiga la aprobación necesaria se convocará a sesión.

Oposición alista lluvia de recursos legales para impugnar la Judicial

Luego de aprobarse la reforma al Poder Judicial, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI en el Senado, y del PAN en la Cámara de Diputados, alistan ya una lluvia de recursos de inconstitucionalidad para impugnar la enmienda.

Clemente Castañeda, coordinador de la fracción de MC en la Cámara alta, aseguró que la reforma comenzó “manchada”, pues cuestionó: “¿cómo es posible que una reforma en materia de justicia empiece con una injusticia de este tamaño?”, al hacer referencia al presunto “secuestro” del legislador emecista Daniel Barreda, el único de los 128 senadores que no pudo participar debido a que su padre fue detenido en Campeche.

En entrevista con La Razón, aseguró que “vamos a impugnar la reforma y vamos a hacer una denuncia de carácter internacional por las condiciones en que se está legislando, entre comillas, en este país”; y agregó: “vamos a intentar echar mano de todos los recursos legales que podamos”.

Por su parte, la senadora emecista Alejandra Barrales rechazó que la ausencia de Barreda se haya pactado o fuera un montaje, para darle a Morena la mayoría calificada, pues “evidentemente, todo esto lo hicieron con el dolo, con el cálculo de quitar un voto de esos 43 que la oposición teníamos confirmados hasta antes de esta sesión del martes pasado”, dijo.

“Seguro que, en estos días, estaremos sentándonos con nuestro grupo de abogados, con el partido, y estaremos viendo las diferentes alternativas”, y lamentó que Morena y sus aliados recurrieran a las peores prácticas del viejo régimen: presiones, chantajes, amenazas y ofrecimientos de altas sumas de dinero.

En entrevista con medios, Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, aseguró que se analiza, conforme a derecho, presentar las impugnaciones necesarias: “estamos convencidos de que la reforma al Poder Judicial es una reforma que destruye el sistema judicial y rompe el equilibrio de poderes”, dijo.

De igual manera, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados se alista para emprender acciones jurídicas y acudir ante instancias internacionales para denunciar la forma en que fue aprobada la reforma.

La coordinadora del grupo parlamentario, Noemí Luna, detalló que la estrategia jurídica se compone de cuatro acciones, comenzando por juicios de amparo contra la aprobación, lo cual se dará una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); entre tanto, en el extranjero, el plan es presentar el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las acciones fueron respaldadas por la Comisión Permanente Nacional del PAN, que acordó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma.

En reunión privada, se consideró que el procedimiento tiene vicios que pueden ser sujetos de revisión por el alto tribunal, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación, además de la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma, los “irregulares” cambios de sedes en ambas cámaras y la falta de certeza para la votación de las y los diputados.

Se definió que los recursos pueden ser una acción de inconstitucionalidad, porque se aseguró que se presentaron vicios en el procedimiento legislativo; juicios de amparo, donde se combatirá la violación de los derechos de los legisladores de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen emitido por una legislatura diferente, así como controversias constitucionales.

Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que “no le dan los números” a la oposición para impugnar, “porque para ello necesitan 43 firmas y evidentemente no las tienen”.

Jufed advierte acciones legales internacionales

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió ayer que acudirán a todas las instancias internacionales para tratar de revocar la reforma judicial que la madrugada de este miércoles fue aprobada en el Senado de la República, con el fin de proteger sus derechos laborales.

En un pronunciamiento que hizo frente al Senado, la directora de la institución, Juana Fuentes Velázquez, aseguró que ya hay delegaciones de la agrupación presentando denuncias contra lo que consideró un golpe de Estado técnico.

Además, criticó al Gobierno federal por no escuchar sus demandas ni las de los estudiantes y ciudadanos, por lo que indicó que se ha construido un régimen de excepción que debe ser evidenciado.

“No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las redes globales de ministros y magistrados”, destacó.

La jueza dijo que no se detendrán hasta que la justicia vuelva a ser un pilar firme y seguro, por lo que hizo un llamado a todos los trabajadores del Poder Judicial a resistir de manera legal, pues aseguró que la justicia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada.

“Nuestra lucha no es sólo por nuestras carreras, es por nuestro Estado de derecho, por la defensa de los derechos humanos y por la democracia misma de nuestro país. No será fácil, el camino por delante es arduo y lleno de obstáculos, pero nuestra causa es justa. Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes”, indicó.

Señaló que la reforma no sólo vulnera su capacidad de juzgar con neutralidad, sino que pondrá en riesgo la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Dijo que sin jueces imparciales y sin tribunales independientes, los derechos humanos se vuelven frágiles y vulnerables ante los caprichos del poder político.

“Cada sentencia que hemos emitido, cada decisión que hemos tomado, ha estado respaldada por el principio de imparcialidad, y justo por ello hemos sido perseguidos y calumniados con los gobiernos que están totalmente en un terreno totalitario”, expresó.

Indicó que la reforma abre la puerta a influencias externas, a intereses ajenos a la justicia, desde el crimen hasta grupos de presión política, “como justamente lo vivimos ayer (martes)”.

Por ello, dijo que un Poder Judicial fuerte e independiente es la única garantía de que las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo no se desborden, que la Constitución se cumpla y que las leyes se apliquen.

Por otra parte, el juez de Distrito Mario Felipe Mata Ríos mandó un mensaje a todos los trabajadores del Poder Judicial que siguen en la defensa de la independencia de ese poder. “Nos encontramos en nuestro segundo día de trabajo en Naciones Unidas en Ginebra; desde aquí queremos mandar una felicitación a todos los trabajadores que defendieron con tanto valor nuestro Poder Judicial”, indicó.

Además, condenó la violencia de la que han sido objeto por expresar su opinión, y por ello, dijo, se debe seguir defendiendo, ya que se quiere doblegar a los jueces con amenazas y compra de voluntades.

Amparos, única opción para trabajadores del PJ

La única acción legal que queda para los trabajadores del Poder Judicial es interponer amparos individuales y acudir a instancias internacionales, debido a que la oposición ya no tiene forma de “echar abajo” la reforma judicial, aseguró José Manuel de Alba, magistrado en retiro.

En entrevista con La Razón señaló que la primera garantía de los mexicanos es la división de poderes, pero aclaró que fue roto al aprobar la reforma judicial.

Además, señaló, la independencia judicial garantiza que a los jueces no se les remueva o se les quiten o bajen los sueldos, ni que los otros dos poderes los presionen. “Están violando la garantía de audiencia de los trabajadores porque no se les hace un juicio al despedirlos. Ellos están rompiendo el Estado de derecho”, precisó.

Aclaró que el Poder Judicial y el Poder Legislativo rompieron el Estado de derecho al entrar en desacato por violar la suspensión de una jueza, pero señaló que no les importó no hacer caso a ese mandato judicial, que podía tener consecuencias y sanciones penales.

“No le hacen caso a la suspensión de la jueza, simplemente no reconocieron el Estado de derecho; ya no les importó el Poder Judicial, digamos que desconocieron ya a las autoridades y como ya no estamos en un Estado de derecho, por sus pantalones no la siguen”, agregó.

Indicó que los trabajadores deben acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a impugnar la reforma y proteger sus derechos, además de que el Gobierno de México reconoce a ese organismo internacional y sus sentencias.

“Si el Gobierno federal desconoce a la Corte Interamericana y una resolución a favor de los trabajadores del Poder Judicial, entonces sí, ya estamos hablando de un régimen totalitario”, dijo.

Sostuvo que los trabajadores pueden ampararse por cese injustificado y, en el caso de los ciudadanos, por la violación de sus derechos humanos, por quitar los instrumentos por los que se pueden defender.

Arranca la expulsión de los Yunes del PAN

La Comisión Permanente Nacional (CPN) del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en el contexto de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ante lo cual, mandatarios de ese instituto político llamaron a la refundación del partido.

En entrevista con La Razón, la secretaria general del partido, Noemí Luna Ayala, explicó que este miércoles les llegó una solicitud del presidente de esa fuerza política en Veracruz, Federico Salomón Molina, pidiendo la expulsión de los políticos.

“Lo que vemos en la causal de Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, así como de Antonia Natividad, diputada local en Oaxaca, es que hay un incumplimiento a su plataforma electoral, a nuestros principios de doctrina, y al plan de acción del partido”, indicó.

Señaló que al firmar como candidatos la plataforma electoral, es explícito que pugnarán por la defensa de la división de poderes, como se conoce de manera tradicional, así como la libertad y la democracia; además, por tener jueces, magistrados y ministros autónomos e independientes, por ello, dijo, contravinieron lo que rubricaron desde campaña.

“Si tuvieron los votos en Veracruz y Oaxaca es porque se comprometieron a defender a México de la tiranía, por ello, comenzamos el proceso de expulsión”, dijo, por lo que puede llevar algunas semanas que los políticos veracruzanos sean desligados del partido.

Indicó que lo que sigue es enviar la solicitud a la Comisión de Orden y Justicia y seguir el proceso en cada paso, pues aclaró que “los Yunes” afirmaron que no se van, aunque Noemí Luna precisó que “no es que no se vayan, sino que el PAN los corre”.

Señaló que “tal vez” hubo una negociación para dejar sin efecto las carpetas de investigación que tienen contra los integrantes de su familia, aparte de que trataron de colapsar al PAN desde su interior.

“Lo que hicieron no es una traición a los partidos, sino a los mexicanos”, dijo la funcionaria partidista.

Las disputas entre los integrantes de la familia Yunes y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, comenzó antes de la discusión de la reforma, cuando ambos se acusaron de traición. Al final, el senador Yunes Márquez votó a favor de la iniciativa presidencial.

VEN TRAICIÓN. En tanto, gobernadoras y gobernadores del blanquiazul llamaron a refundar el partido, a fin de contribuir a su recomposición y a mejorar la vida pública del país, luego de lo que consideraron “traición” de los Yunes.

“Desde nuestra militancia, las y los gobernadores del PAN impulsaremos un proceso de refundación del partido, de lo local hasta lo nacional”, señalaron en un pronunciamiento los mandatarios Maru Campos (Chihuahua), Tere Jiménez (Aguascalientes), Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato) y Mauricio Kuri (Querétaro).

Los Ejecutivos estatales aseguraron que con la aprobación de la reforma judicial, el país sufrió un retroceso, “pero ayer atestiguamos también el triste nivel de la política que tenemos; bancadas artificiales, compra de voluntades, traiciones y chapulineos”.

Señalaron que México necesita una mayoría responsable, pero también de oposiciones dignas, pues lo peor que le puede pasar al país es “carecer de oposiciones serias y mayorías tolerantes.

“Cuatro personas fueron electas para votar en contra de la reforma judicial, y no tuvieron la valentía de honrar su palabra. La defección de uno de nuestros senadores es una traición al país y al mandato popular que recibió.

“Miguel Ángel Yunes Márquez fue electo bajo la causa del PAN para defender las instituciones y la democracia en México. Su claudicación es una traición personal y egoísta de grandes consecuencias para la República”, y que también daña al partido, agregaron.

Por ello, señalaron que en la refundación del partido, es necesario abrirse a la gente, “recuperar nuestras causas (…) y preparar nuevos cuadros para ofrecer alternativas de mejores niveles de vida”.

AMLO niega pacto de voto por la enmienda

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya establecido un pacto de impunidad, negociado pago de dinero o amenazas con Miguel Ángel Yunes Linares a cambio del voto de su hijo para aprobar la reforma judicial en el Senado, y afirmó que fue una decisión política personal en beneficio de nuestro país.

“Sencillamente él (Yunes) es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza; él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar, no. ¿Qué fue?, pues fue una decisión política”, dijo.

Apuntó que fue una decisión que tomaron en la madrugada los legisladores, de manera libre, aunque esto no dejó satisfechos a muchos y a otros sí les agradó haberse avalado la reforma judicial.

“A mí me agrada, sí con cualquier voto (incluido el de Miguel Ángel Yunes Márquez), porque creo que es importantísimo terminar con la corrupción y con la impunidad y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia”, agregó el mandatario.

Dijo que no le importa cómo se logró alcanzar los 86 votos en el Senado para sacar adelante la reforma judicial.

“Cómo se logró esa mayoría, pues sí es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país, el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder”, subrayó López Obrador.

Explicó que habló con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, para saber cómo iba la discusión y la votación; sin embargo, en ningún momento le comentó de algún acuerdo con el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“Adán no me informó, pero no creo que haya transado, para decirlo con claridad, eso no lo hace ningún integrante de Morena, eso era lo que se hacían en los tiempos de Salinas, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política, no sólo eso, peores cosas, pero un dirigente de Morena no transa, como se supone, de haber impunidad, dinero, amenazas”, expresó.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo sentirse contento porque se avaló con 86 votos a favor y 41 en contra la enmienda para reformar el sistema de justicia mexicano, donde el punto central es la elección de los jueces, magistrados y ministros, mediante voto popular.

Señaló que no habría fundamento legal para detener la reforma constitucional al Poder Judicial; “no existe, eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho, esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, las leyes, la Constitución”, explicó.

López Obrador recomendó a los ministros de la Corte actuar con responsabilidad, en caso de que la oposición impugne la reforma aprobada por el Poder Legislativo, e incluso, sugirió le den entrada en vez de rechazar el recurso, de inmediato.

“Quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo le aconsejaría a la ministra (Norma) Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad (...) que respeten la decisión del Poder Legislativo ”, concluyó.

Sheinbaum felicita a senadores por reforma

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a los senadores por la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pero particularmente reconoció al panista Miguel Ángel Yunes Márquez por ceder su voto a la Cuarta Transformación.

A la salida de su casa de transición, la próxima mandataria federal negó las acusaciones hechas por algunos opositores, respecto a que hubo amenazas en contra del senador veracruzano para obligarlo a votar junto a Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Cuestionada sobre los calificativos de “traidor” hechos por parte de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) tras su voto a favor, dijo que fue una decisión informada.

“Éso es lo que piensan ellos (PAN), yo creo que tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer… Es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy, muy claro de por qué la está apoyando. Fue una buena reflexión la que hace él”, declaró.

Sheinbaum cuestionó asimismo las manifestaciones de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que antier se registraron en el Senado de la República, por considerar que no fueron pacíficas.

“Ahora, eso de que el pueblo está protestando, pues es un decir ¿no?, por que fueron, además, de manera muy, la manera en que irrumpieron ahí en el Congreso no fue pacífica que digamos, pero bueno, son cosas que se dan”, criticó la futura titular del Ejecutivo.

Antes, mediante sus redes sociales, la próxima mandataria federal aseguró que con esto se fortalecerá la impartición de justicia en el país.

“El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de derecho. Demos significa pueblo, krátos: poder. El poder del pueblo”, escribió.

Más tarde, tras reunirse en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que dialogó con el mandatario sobre la aprobación de la reforma.

“Platicamos nada más de que se había aprobado, y de que ya se está aprobando en los estados y que es muy bueno”, dijo Sheinbaum Pardo.

Asimismo, comentó que los fideicomisos del Poder Judicial podrían servir para financiar la implementación de la reforma, dado el costo que implicará renovar a jueces, ministros y magistrados.

“Sí, en la reforma está la desaparición de los fideicomisos, no se les olvide, del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Creo que son tres fideicomisos, pero lo reviso para tener la certeza”, declaró.

Finalmente, descartó que las protestas de integrantes del Poder Judicial que tienen bloqueada la Cámara de Diputados sea un impedimento para tomar protesta: “No, se va a resolver”.

Definen en consulta plantón en San Lázaro

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) llevarán a cabo una consulta interna para decidir si continúan o no el bloqueo a las instalaciones de la Cámara de Diputados hasta el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum debe rendir protesta como Presidenta de la República.

La vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, explicó que por ahora mantendrán las medidas de presión utilizadas, como es la suspensión de labores en todas las sedes judiciales del país, así como el bloqueo en San Lázaro.

Para definir si esto último seguirá en pie, pidió a los manifestantes mantenerse al tanto de sus teléfonos y enlaces para no perder la comunicación, pues de no acordar la continuidad del plantón, se verán otras formas con las cuales se mantendrán en resistencia contra la reforma que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión.

“Es una postura que se va a proponer; sin embargo, es una decisión que van a tomar nuestros compañeros a lo largo de todo el país. Vamos a hacer un censo y es la decisión que tome la mayoría de los compañeros”, dijo a medios.

Previamente, Aguayo acusó que tanto Morena como sus aliados se han comportado a través de sus actos como un “cártel opresor” del Poder Judicial e indicó que durante los casi 30 días de paro de labores “no solamente nos han amenazado, sino que lo han ejecutado”.

Respecto a lo ocurrido durante la discusión en el Senado, la vocera de los trabajadores se dijo sorprendida, sobre todo ante la irrupción de manifestantes en la Cámara alta “justo cuando se daba la discusión del dictamen de la reforma judicial. No tenemos claro qué ocurrió, pero los trabajadores han sido señalados de cometer actos en medio de gente infiltrada”.

A la par del mensaje que se emitía en San Lázaro, se llevó a cabo una manifestación de locatarios y demás comerciantes que se han visto afectados por la suspensión de actividades en la Cámara, debido a que su fuente de ingresos es la venta de comidas y otros servicios que ofrecen.

Hacia las 17:00 horas de este miércoles, los inconformes decidieron cerrar la avenida Eduardo Molina para exigir que los trabajadores judiciales ya se retiren de la zona y permitan la reanudación de actividades.

Ante estas inconformidades, Patricia Aguayo dijo a los locatarios que los trabajadores que acudirán al plantón podrían consumir con ellos y así no tener pérdidas en sus negocios; sin embargo, el planteamiento resultó insatisfactorio para los comerciantes, que insistieron en pedir que se retiren. Al final, algunos manifestantes informaron que se llegó al acuerdo de que consumirán a los locatarios.

Laura Magaña, otra de las voceras de los trabajadores del Poder Judicial, dijo que la suspensión de labores no se levantará.

“Ahora viene la resistencia y vamos a utilizar las herramientas legales al alcance para defender la independencia judicial”, declaró a La Razón.

Advirtió que no van a permitir que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar. “La ruta no la tenemos definida hasta esta tarde (miércoles), pero es un hecho que seguiremos en el paro de labores, por lo menos hasta la toma de protesta de la nueva Presidenta de la República”, dijo.

Peso repunta 1.53%; cierra la jornada en $19.79 por dólar

La moneda mexicana concluyó la sesión de este miércoles con una apreciación de 1.53 por ciento o 30.7 centavos, en 19.79 pesos por dólar, con lo que se convirtió en la moneda más apreciada respecto a los principales cruces del dólar.

De acuerdo con expertos económicos, la apreciación del peso se debe a que el mercado había descontado en sesiones previas que se aprobaría la reforma al Poder Judicial, por lo que su aprobación en las primeras horas del miércoles ocasionó una corrección a la baja del tipo de cambio.

No obstante, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que otro factor que determinó la apreciación del peso también estuvo relacionado con la debilidad del dólar, que perdió 0.11 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, luego de que en Estados Unidos la inflación general de agosto se desaceleró a 2.53 por ciento anual, disminuyendo por quinto mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde febrero del 2021.

“La menor inflación eleva la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés el 18 de septiembre. Además abre la puerta a que la Fed sea agresiva con los recortes en la tasa de interés, añadió Siller.

En esto coincidió el Grupo Financiero Monex, el cual aseguró que el peso fue impulsado por el sentimiento de especulación de los inversores. Añadió que hacia el overnigth, se esperaría que el peso oscile en un rango de entre 19.73 y 19.90 pesos por dólar, a la espera de las cifras que dé a conocer hoy Estados Unidos, sobre solicitudes de desempleo.

Siller añadió que pese a lo anterior la apreciación del peso no debe ser vista como un cambio de tendencia, pues la reforma es un riesgo para el crecimiento económico de México y eleva la probabilidad de presiones al alza para el tipo de cambio en los próximos meses.

En este sentido, mencionó que la Fundación de Políticas Públicas de Texas (Texas Public Policy Foundation), organización no gubernamental, señaló que el estado está listo para recibir inversiones que puedan salir de México ante la incertidumbre causada por la iniciativa aprobada.

“Por otro lado, el analista de S&P Global Ratings, Omar de la Torre, comentó que la calificadora no tiene preferencias sobre el mecanismo de selección de jueces, pero estarán atentos al efecto que la reforma pueda tener sobre la inversión y las cuentas fiscales, factores que sí podrían afectar la calificación crediticia de México”, explicó.

En la canasta de principales cruces, pocas divisas perdieron, destacando: el rublo ruso con 0.59 por ciento, el franco suizo con 0.52 por ciento y el shekel israelí con 0.31 por ciento.