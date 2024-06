Acepta AMLO relevo gradual en el Poder Judicial, pero sin 'tácticas dilatorias'

Tras celebrar la disposición de los miembros del Poder Judicial de llevar a cabo una reforma al sector y admitir que es necesaria, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se opone a un relevo gradual, pero pidió que “no apliquen tácticas dilatorias” porque la transformación va a continuar.

“Celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados y que estén dialogando, debatiendo el tema. Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial.

“Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial”, declaró AMLO, luego de que el jueves iniciaron los foros de discusión para concretar los cambios al sistema judicial.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo federal Opinó que los integrantes del PJ junto con el Poder Legislativo deberán definir los métodos para elegir a jueces, magistrados y ministros, lo cual plantearon ayer, podría darse de manera gradual.

“Eso que lo definan, nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatorias, no esperar a que se vaya el tiempo como algunos que están esperando, ya no tanto, estaban esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros”, afirmó AMLO.

AMLO indicó que no se opone al cambio gradual en el Poder Judicial, pues lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección porque tiene un instinto certero y sabio.

Es preferible, abundó, que sea la ciudadanía y no las cúpulas o una minoría, las que decidan a los integrantes del Poder Judicial. “Un juez va a estar ahí porque el pueblo lo eligió y su amo es el pueblo”, insistió AMLO.

AMLO planteó que por cuestiones de gastos, no se deben estar haciendo elecciones de los miembros del PJ cada seis meses sino que sea en una sola vuelta, que se dé tiempo para informar al pueblo quiénes son los aspirantes a jueces, magistrados y ministros.

Además, AMLO propuso que se tome en cuenta el tema de la paridad, que haya 50 y 50 por ciento de los espacios para hombres y mujeres, pues en la actualidad en el Poder Judicial “hay mucho desequilibrio, o sea, son muchos hombres, no así en el Ejecutivo ni en el Legislativo”.

Y en tercer lugar, AMLO mencionó que sobre los procedimientos para la elección de ministros y jueces, se puede lograr un entendimiento con el Poder Legislativo acerca de cómo se lleva a cabo la elección, cómo se elabora la convocatoria, los tiempos, y quiénes podrían participar.

“Yo opino, por ejemplo, que no se excluya a los actuales, nada más que haya escrutinio público, es decir, que se sometan a la consulta de los ciudadanos, que sea el pueblo el que elija”, concluyó AMLO.

