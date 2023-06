Ackerman acusa “sordera” al interior de Morena

“Dicen que no hay peor ciego que el que no escucha y en Morena, hay sordera en la dirigencia, hemos pedido, diálogo y participación para que esa unidad de la que hablan sea verdadera, pero no lo hay, no hay respuesta”, dijo John Ackerman, en entrevista a La Razón.

Ackerman insistió que, a pesar de buscar llegar a un acuerdo, no fue invitado a la reunión para elegir candidato a la presidencia del Consejo Nacional del partido Morena, que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de junio, sin embargo, mando una solicitud donde pidió a Alfonso Durazo, los incluyeran y esto fue negado.

El fundador de Morena, dijo, que es necesario, asegurarse que “no estén utilizando las prácticas del pasado, dijo que se requiere de aliados y no precisamente del PVEM que no ha sido muy distinguido”.

Ackerman exigió a Citlalli Hernández y Mario Delgado no tomar todas las decisiones, “nosotros queremos darle la vuelta a la página y cuidar los principios de la honestidad ya inició el proceso de 2024 y nos están dejando fuera a un buen tanto de morenistas que iniciamos este movimiento, lo cual además de no ser justo, rompe con las bases de Morena”, refirió.

“Yo estoy confiado de que esto va a cambiar, ellos tienen que voltear a ver las bases del partido… Morena no es el PRI, es un partido de movimiento que empezó desde abajo y debe continuar siendo realmente incluyente, buscamos por todos los frentes ser parte, pero se nos excluyó y solo se tomó en cuenta a los cercanos”, comentó.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; además de Manuel Velasco por el PVEM y Gerardo Fernández Noroña del PT, fueron los mencionados como posible candidato, rumbo a 2024, sin embargo, Ackerman, mencionó tanto en redes sociales como en esta entrevista que “Con Monreal y con Velasco, ni a la esquina”.

La Convención Nacional Morenista, encabezada por Ackerman, solicitó asistir a la sesión del Consejo Nacional de Morena del pasado domingo con la finalidad de sumarse a la unidad de la Cuarta Transformación, sin embargo, les fue negada la entrada.