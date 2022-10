Aclara AMLO que su esposa, Beatriz Gutiérrez, no buscará un cargo público

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró la mañana de este martes que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo de elección popular.

MÁS INFORMACIÓN Beatriz Gutiérrez representará a AMLO en Chile por 100 años de llegada de Gabriela Mistral a México

"Aprovecho para aclarar que Beatriz no aspira a ningún cargo, así me lo comentó y así como en su momento dijo que no sería primera dama y que se dedicaría a su trabajo como historiadora e investigadora", manifestó el Presidente.

Luego, en tono de broma, evitó dar más detalles, pues señaló que le van a reclamar.

"En su momento lo va a expresar; es una mujer con criterio", sostuvo AMLO en Palacio Nacional.

El Presidente pidió escuchar el discurso de su esposa, en el que defiende la tesis de que no se puede hablar sobre las razas, porque significa un retroceso de la humanidad.

FGR