Activistas acusan tibieza de CNDH durante la crisis contra migrantes

La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el tema migratorio no ha sido relevante desde el inicio de la gestión de Rosario Piedra Ibarra, ya que desconoce el tema y se encuentra desaparecida, a pesar de que existe una crisis humanitaria en la frontera sur, advirtieron expertos y organizaciones civiles.

En entrevista con La Razón, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde aseguró que a la ombudsman nacional no se le ha visto por ningún lado durante toda la problemática migrante, además criticó que ni siquiera dirige la dependencia que encabeza.

“Ha estado ausente, coincido con eso, lo que se debe entender es que son otras personas las que realmente dirigen la CNDH y por eso no se ve en ningún avance en el tema, pero no se ha visto su presencia en el tema”, destacó.

Además aclaró que los visitadores son solo funcionarios de escritorio que si salen a la calle es para tomarse la foto.

“Es necesario preguntarles a ellos por qué no salen, ni saben nada del tema, es oportuno saber qué hacen”, indicó.

Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), denunció que la CNDH no ha sacado ninguna recomendación por el tema del programa “Quédate en México” que retorna a migrantes a la frontera.

“Siento que se han concentrado en casos muy específicos dónde sí o sí tienen que hacer algo visible, pero cuando hay otros casos con personas que son afectadas, no se meten al tema ya que son más estructurados porque hay víctimas. Nosotros estamos esperando una recomendación general para el tema de Quédate en México y los vuelos de expulsión, pero no hay nada”, destacó.

La experta aseveró que es necesario tener a una CNDH más involucrada, con más presencia y fuerte, ya que su actuación ha sido muy lejana a lo que requiere el tema de migración en México.

”Lo malo es que sólo mandan comunicados y le piden a la Comar que se apure y resuelva las solicitudes, pero se requiere un posicionamiento más fuerte, porque deben ser más protectores y sacar medidas cautelares cuando hay este tipo de violaciones, todo el mundo lo está viendo, debe ser más contundente”, agregó.

A pesar de la crisis migratoria que se vive en Chiapas, la CNDH sólo ha emitido diez recomendaciones desde el 12 de noviembre de 2019, fecha en la que inició la gestión de Rosario Piedra. Dichas quejas han sido principalmente por uso excesivo de la fuerza en operativos, protección a la salud y justicia, trata de personas, fallecimiento de al menos tres migrantes en custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) y violación de garantías para menores.

Sin embargo, de 36 recomendaciones que la CNDH ha presentado en 2021, sólo dos son para pedir protección a migrantes; mientras que de 89 emitidas el año anterior, ocho exigen revisar la actuación de autoridades en esta materia

Wilner Metelus, activista de origen haitiano criticó la ausencia de la CNDH en todo lo que está pasando en la frontera sur con las constantes agresiones contra los migrantes de Haití y Centroamérica.

“Está ausente de todo lo que está pasando en la frontera sur sobre abusos y agresiones y migrantes, está totalmente fuera de lo que pasa. No es posible que sea la defensora de los derechos humanos, pero en México no hace su trabajo, además no sacan algo más enérgico y permiten en muchas ocasiones las agresiones a pesar de que se encuentran en las marchas”, remarcó.

El activista indicó que es insuficiente la presencia del órgano autónomo, además de que Rosario Piedra no ha tomado una postura real en el tema, lo que también se refleja en que las instituciones sigan generando violencia contra los extranjeros en éxodo. “Es una organización que no sirve para nada”, aseveró.

La Razón solicitó postura a la ombudsperson a través de su oficina de comunicación social, pero no obtuvo respuesta.