Activistas piden reapertura de las oficinas de la Comisión Mexicana de Refugiados

Activistas en pro de migrantes y refugiados demandaron este lunes la reapertura de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México, pues hasta ahora ha afectado a cuatro mil personas que van en tránsito por el país, las cuales quedan a merced de traficantes; además, los albergues están rebasados en su capacidad de atención.

Ante esa situación, los diputados de Morena, Alejandro Robles y Mario Alberto Torres, respaldaron la demanda de los activistas para que la Comar reanude sus labores en la CDMX, tras permanecer cerrada por la inconformidad de vecinos en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Es importante la reintegración de todos los hombres y mujeres, niños y niñas refugiados que buscan asilo para que se les apoye con su documentación para transitar por el país. Un llamado para que se abra lo antes posible esta oficina", manifestó.

Jesús Torreblanca, de Casa Puebla, aseveró que es urgente que la Comar abra sus oficinas, ya que sin esta atención, las y los migrantes y transmigrantes quedan a la merced de traficantes de seres humanos.

Además, subrayó la importancia de otorgar un presupuesto suficiente a esta instancia de cara al 2025, para que pueda operar de manera correcta.

Gerardo Talavera, de Casa Refugiados, apuntó que la inactividad de la Comar en la Ciudad de México ha impactado en por lo menos cuatro mil personas, entre ellos muchos menores, quienes no han tenido acceso a ningún procedimiento.

Lorena Cano, de Mujeres Migrantes, indicó que en este momento la Comar no cuenta con una oficina para operar en la CDMX y se han suspendido los plazos y términos, por lo que hay muchas personas, entre ellas mujeres víctimas de violencia, que no puede continuar con sus procedimientos y no pueden acceder a un documento migratorio para contar con derechos y protección.

"Es muy importante que pueda continuar la operación de la Comar, ya que en la Ciudad de México nos encontramos totalmente paralizados, no podemos realizar ninguna promoción ni solicitud y esto afecta gravemente los derechos de esta población", indicó.

María Magdalena Silva, representante de Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (Cafemin), señaló la urgencia de brindarle un espacio a la Comar, pues el no atender esta problemática agrava muchas situaciones en la capital, especialmente porque desde hace dos años el flujo de migrantes ha sido enorme.

Agregó que los albergues de migrantes atienden hasta 800 personas, cuando su capacidad es para 100 migrantes y refugiados, debido a que no pueden acceder a un documento para continuar su camino.

