Se acumulan amparos y quejas contra desabasto

Andrea Rocha, abogada de más de 200 padres de niños con cáncer, informó que hasta ahora suman 220 los amparos que han promovido contra el desabasto de medicamentos en cerca de 20 estados.

La defensora de los padres de niños con cáncer reconoció que los jueces siempre conceden la suspensión provisional, obligando a que se les proporcione el tratamiento de quimioterapia que requieren los menores.

“Cada vez que se concede una suspensión provisional, aparecen los tratamientos para ese paciente en particular. Pero mientras se lo aplican a uno lo quitan a otro y volvemos a presentar amparos y es este el juego”, dijo la litigante.

En entrevista con la Razón, Rocha Ramírez anunció que ya prepara un amparo colectivo para 100 menores originarios de Jalisco, donde demandará la garantía de continuidad en sus tratamientos oncológicos.

En los próximos días, dijo la abogada, también presentará una queja en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), porque les fue notificado el “no ejercicio de la acción penal” en contra de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien denunciaron por abuso de autoridad.

“Fue por abuso de autoridad porque no hay un solo pronunciamiento de las más de 500 quejas que hay en todo el país a favor de las niñas y los niños con cáncer y la semana pasada nos notificaron que no va a haber ejercicio de la acción penal en contra de ella, es sumamente grave, cuando nosotros tenemos todas las pruebas, vamos a ir a la Fiscalía y vamos a pedir una cita con el fiscal para que nos aclaren cuál es el motivo para no se le impone ni siquiera una multa a la señora”, señaló la litigante.