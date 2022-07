Cargadas, exclusión, “viejas prácticas”... descomponen elección morenista

Acarreos, compra de votos, entrega de despensas, abuso de la pobreza alimentaria, e intervención de funcionarios estatales y federales, es el escenario que los propios militantes de Morena describen en el proceso para la elección de los congresistas de ese partido.

Consultados por La Razón, senadores, consejeros nacionales y aspirantes denunciaron que en todo el país se lleva a cabo una operación al estilo de lo que llamaron viejas prácticas del sistema que encabezó el PRI.

Particularmente en los estados gobernados por Morena, acusan que se lleva a cabo una “elección de Estado” en la que se moviliza a la burocracia estatal para el proceso electivo del fin de semana, pero dicen que las irregularidades y el acarreo están presentes “en todo el país”, y se aprovechan de la pobreza alimentaria de la población para repartir despensas a cambio de su voto.

El senador José Ramón Enríquez responsabilizó directamente al presidente nacional de su partido, Mario Delgado, de llevar a Morena a esta situación.

“Escucha a los que no debe de escuchar. Mario Delgado se siente el dirigente del siglo XXI y lo único que está haciendo es repitiendo las prácticas de 1960, de 1970, desgraciadamente”, manifestó.

Remarcó que todas las viejas prácticas antidemocráticas del sistema priista que rechazaron, ahora son implementadas.

“Quieren convencer con un pago miserable y abusan de la pobreza con una despensa, abusan de la pobreza alimentaria; desgraciadamente, esa es la visión de muchos líderes que hoy se ostentan como líderes de un proyecto progresista.

“En todo el país se está registrando esta situación; estamos viendo que le falta visión al líder nacional de Morena, le falta sensibilidad, le falta ese rostro que necesita la 4T. Él cree que ganando consejeros va a controlar a los futuros candidatos y eso no le ayuda al país”, subrayó.

En la denuncia de prácticas de este tipo coincidió el senador Elí César Cervantes Rojas, quien estimó que están planeando una “cargada” porque, sostuvo, creen que con el voto de los congresistas pueden imponer las reglas y las condiciones que más les convengan.

Incluso, cuestionó que no sólo muchos de los candidatos registrados en las listas para ser congresistas son desconocidos, sino que es cuestionable la determinación anunciada por la dirigencia nacional para que, en algunos estados, las dirigencias queden en manos de mujeres.

“Habría que indagar si fue insaculación o cuál fue el mecanismo por el que, por ejemplo, en San Luis Potosí, ocurre eso. Yo no aspiro a la presidencia de Morena en el estado, pero sí me parece injusto que quiten por designación a aspirantes legítimos varones y llama la atención que una de las que se perfila aquí es la hermana de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Están intentando la ‘cargada’”, declaró.

Dijo que el acarreo “que se verá el fin de semana” ya está operando, por lo que, de antemano, vigilarán cualquier irregularidad y previó que habrá un “vendaval” de impugnaciones por el proceso interno.

“Creo que ya están operando. Lo que tenemos que hacer es estar muy al pendiente, documentarlo, indagar con las personas que bajen de los autobuses, porque ya se los están prometiendo en las comunidades, en colonias marginadas. Tenemos que estar al pendiente para que cualquier tipo de práctica no sea determinante en la votación”, manifestó.

El consejero nacional Rubén Cayetano García acusó que, en los estados con gobiernos de Morena, como Guerrero, están padeciendo la participación de servidores públicos en el proceso interno del partido, infringiendo los estatutos.

“Defendemos nuestro movimiento porque creemos en la democracia, en la auténtica democracia, en el voto libre y auténtico, no en el acarreo, el manipuleo que, lamentablemente, se está prefigurando. Muchos tienen reuniones que van en ese sentido, entonces lo lamentamos mucho”, manifestó.

Dijo que la conducta unipersonal de secretarios, subsecretarios, delegados, directores, alcaldes, regidores y hasta magistradas demuestra las “viejas prácticas priistas”, a través de las que están tratando de hacer “una elección desde el poder”.

Por ello, coincidió con el senador Cervantes Rojas en que se espera “un vendaval de impugnaciones”, ante el “cúmulo de irregularidades” que se han registrado en todo el proceso.

Al respecto, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, puntualizó que todo el esquema del proceso interno, desde la convocatoria, está diseñado para que la cúpula pueda funcionar en favor del acarreo y la estrategia emprendida por Mario Delgado para conseguir el control de Morena.

Además, manifestó su desconfianza con la actuación que pueda tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de que los inconformes busquen defender sus derechos.

Denuncian exclusión

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que en el proceso interno que realiza el partido “hay vicios de origen” y se ha excluido a fundadores, militantes y simpatizantes.

En un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, se refirió a la elección que celebrará el partido guinda este fin de semana y denunció las anomalías y arbitrariedades que se han registrado.

“Se elegirán consejeros estatales para que a su vez elijan dirigentes; sin embargo, hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes, sin que haya de por medio un proceso de expulsión y suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias”, manifestó.

El senador zacatecano recordó el proceso que siguieron para la fundación de Morena, desde la conformación de una asociación, en 2011, hasta el registro formal como partido, en 2014.

Dijo que por la forma en la que se está llevando a cabo el proceso interno, existe el riesgo de que los próximos dirigentes sean personas que, hasta hace poco, “nos combatían”.

“Con ello estaríamos en riesgo de perder la esencia y el propósito principal del partido, lamentablemente esa es la paradoja”, enfatizó.

“No se puede hacer política con trampas”

El político que sólo busca ganar un cargo de elección a toda costa no se puede llamar de izquierda, es un arribista, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la contienda interna de su partido para elegir al candidato presidencial.

“Y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda; el corrupto no es de izquierda; puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no es de izquierda; ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto”, fustigó el mandatario, ante los reclamos que se han presentado en el partido que fundó.

El Presidente avaló el método de selección que utilizará Morena para elegir a sus consejeros al Congreso del partido, máximo órgano de dirección.

“Entonces, el procedimiento, en el caso de Morena, lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces, es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales, más que nada elecciones distritales”, manifestó el Presidente.

López Obrador señaló que, a pesar de contar con buenas reglas, no faltará un “delincuente electoral” que se cuele entre sus filas o quienes pretendan ganar una nominación argumentando que son amigos o cercanos a él.

“Y que, si llegan ahí, ‘traigo línea, yo soy el bueno’, sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. ‘Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta”, les recordó a sus correligionarios.

Agregó que Morena es un partido maduro y debe haber una contienda sin acarreos. Les recomendó que no deben ser como “borregos”.

“Y no hay dedazo. Y evitar ser acarreado, nada de que: ‘¿a dónde vas? Meeee. ¿A dónde te llevan? Meeee’. Y que te estén repartiendo papelitos diciéndote: ‘por éste o por esta compañera’. No, tú ve los 100, los 200 o 300 o los que sean, y llévate tu tiempo ahí viendo a quién conoces, a quién has visto que ayuda al pueblo, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo, no hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito ya hasta les molesta que la gente les hable”, denunció el mandatario.

Agregó que ya no debería hacer llamados a respetar la legalidad y a que dejen de manipular a los militantes.

“De todas maneras, si salen por ahí algunos ‘mapaches’, que los manden lejos, lejos, lejos, y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables”, les pidió a los militantes de Morena.

El Presidente dijo que muchos políticos en el pasado escribían todas sus memorias en diarios, como el general Lázaro Cárdenas o el guerrillero Ernesto Che Guevara. Le preguntaron si él tenía esa misma costumbre, a lo que contestó que no, pero lo plasma en sus libros.

“Yo lo hago reflexivamente diario, cada determinado tiempo, y ejerzo la autocrítica. No lo escribo porque hago discursos y libros, y realmente en mis libros están muchas cosas”, concluyó el mandatario.