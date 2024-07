Acusan explotación sexual de menores

Desde hace tres años, cuando se alertó sobre casos de explotación sexual organizada en más de 20 escuelas de 11 estados de la República, el problema no sólo no ha sido atendido, sino que se extendió ahora a 27 planteles de 12 entidades.

En el 2021 se publicó el informe “Es un secreto, la explotación sexual en las escuelas”, que documenta varios casos de violencia sexual organizada, y ahora la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) presentó una tercera actualización y advirtió que el problema no ha sido atendido y ha crecido.

Señaló que tampoco se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de intendencia. Y que, además, no ha cambiado una sola política de la SEP. No hay mayor transparencia en las escuelas y no hay avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos, sostuvo.

A partir del informe y sus dos actualizaciones, realiza un análisis de las acciones que han tomado las autoridades a partir de las sentencias de casos litigados por la ODI, actualiza la cantidad de casos documentados y muestra omisiones en las que siguen cayendo las autoridades.