Acusan montaje de la Fiscalía en caso Baena

La diputada federal Salma Luévano acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes de haber hecho un montaje para explicar la muerte de le magistrade Ociel Baena, la cual se atribuyó a un presunto homicidio cometido por su pareja sentimental, quien después, presuntamente, se habría suicidado.

En conferencia de prensa, la legisladora aguascalentense arremetió contra el fiscal de la entidad, Jesús Figueroa, al que acusó de servir a los intereses de la senadora petista Martha Márquez, quien, aseveró, quería ocupar el cargo de Baena Saucedo.

A la legisladora la acusó de encabezar un “grupo”, en el que también incluyó al fiscal electoral Daniel Gutiérrez, que actuó en contra de le magistrade para “hacerle la vida imposible” y denunciarlo de acoso sexual, lo que, aseguró, era “una mentira”.

“Es una mier… este fiscal, este fiscal se ha prestado a todos los caprichos, a toda la maldad de la senadora Martha Márquez logrando este crimen, porque es un crimen. No vamos a permitir lo que ellos han querido y lo que ellos han estado manejando: un crimen pasional. Si algo tenía la senadora con nuestre hermane Ociel Baena era que quería su espacio dentro del Tribunal Electoral del Estado para tener el control del tribunal”, exclamó.

La diputada morenista señaló que ya ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que tome el caso para que la fiscalía local no siga “manchando a su antojo” estos hechos.

Fue todo un montaje (…) es un grupo criminal el fiscal, la senadora Martha Márquez, el licenciado Edgar que denunció a Ociel por acoso, y al fiscal electoral de Aguascalientes, todo por avaricia

Salma Luévano

Diputada de Morena

“Seguiré levantando la voz y no me importa que a mí también me cueste la vida. Tengo miedo, sí, tengo miedo porque también he recibido amenazas pero no descansaré ni callaré; en primera, por nuestra población y por mi hermane Ociel, porque es un compromiso con esa hermandad que hemos tenido durante tantos años y por el compromiso que le hice a la familia de Ociel”, dijo.

La legisladora cuestionó la explicación que brindó el fiscal al poco tiempo en que ocurrieron los hechos.

“Toda esta violación a sus derechos, a los protocolos, ¿todo esto qué nos da a entender? que fue todo un montaje y que de este grupo criminal que he estado señalando y lo seguiré señalando, es un grupo criminal el fiscal, la senadora Martha Márquez, el licenciado Edgar que denunció a Ociel por acoso, y al fiscal electoral de Aguascalientes, todo por avaricia, por el poder de quedarse con un espacio, de ahí empezó el odio, la persecución el señalamiento”, dijo la legisladora.

Negó que la pareja hubiera peleado antes de llegar a la casa del magistrade, como se afirmó, pues comentó que minutos antes de abordar el vuelo tras el cual llegaron a su casa, habían hecho una videollamada con los padres de Ociel Baena.

Como una persona cercana a Ociel, Salma Luévano aseveró que nunca le comentó sobre algún conflicto con su pareja.

Además, reclamó que nunca permitieron que los cuerpos fueran vistos por la familia de las víctimas, a quienes sólo se les mostró una fotografía.

Le dan último adiós en Saltillo; exigen justicia

Entre llantos y aplausos, ayer fue despedido el magistrade Ociel Baena Saucedo en su tierra natal, Saltillo, Coahuila.

El cortejo funerario partió poco después de las 14:00 horas hacia el panteón, y la larga fila de autos fue adornada con globos de color blanco en memoria del ahora exfuncionario.

Al llegar al cementerio sus seis hermanos, padres y sobrinos arrojaron flores blancas al féretro, mientras que los asistentes ondearon la bandera de la diversidad sexual.

El padre del magistrade, Jesús Baena, agradeció las muestras de cariño de la gente que lo acompañó y de nueva cuenta pidió justicia para su hijo.

La familia comentó que será hasta hoy que den su postura respecto a las investigaciones que se llevan a cabo, aunque aclararon que siguen en contra de la Fiscalía de Aguascalientes que culpa a su pareja del supuesto asesinato.

Previo al sepelio, la hermana Dulce Baena mencionó que no creen que haya sido un crimen pasional, por lo que pidió a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez su apoyo.

El sacerdote Juan Beristaín de los Santos, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa y párroco de San Antonio de Padua, pidió que “terminen los crímenes de odio”.

Beristaín de los Santos dijo a La Razón que “la Iglesia Católica siempre ha defendido que todos somos hijos de Dios y todos merecemos respeto; hablar de un crimen de odio es un tema complejo, pero lo mejor es investigar el hecho”.