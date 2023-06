Adán Augusto López no acudirá a su registro como aspirante a la candidatura presidencial de Morena

Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que enviará a un representante para llevar a cabo su registro para la candidatura presidencial de su partido Morena.

Este jueves el secretario de Gobernación se reunió con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena.

Por medio de redes sociales detalló: "al salir de Palacio Nacional, conversé con @AlfonsoDurazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación . Juntos, seguiremos haciendo historia".

El pasado 13 de junio, López Hernández indicó que le solicitaría al presidente AMLO que lo releve de su puesto, ya que buscará la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024.

Explicó luego de salir del Palacio Nacional: "No voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del encargo de secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y pues dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, siempre junto con el presidente y acompañado y ayudando con todo al movimiento".

Al salir de Palacio Nacional, conversé con @AlfonsoDurazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación.



— Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

