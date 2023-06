Adán Augusto resalta trascendencia de programas sociales de la 4T en gira por Oaxaca.

Adán Augusto López Hernández resaltó esta mañana que el sustento de la Cuarta Transformación son los Programas Sociales, como la Pensión Universal para Adultos Mayores, y aseguró que éste y otros mecanismos, entre ellos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, se van a mantener y serán fortalecidos en los próximos años.

Al encabezar una Asamblea Informativa en el estado de Oaxaca, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación dijo que estos programas “han salido de la cabeza y el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador”, a quien calificó de “mexicano de primera y un presidente excepcional, comprometido con las causas más justas de México”.

En el inicio de su séptimo día de recorrido por todo el país, cuyo objetivo es difundir los logros de la Cuarta Transformación, el político tabasqueño resaltó que la gran aportación del presidente López Obrador es dejar sentadas ya las bases de un movimiento de esta magnitud y trascendencia.

Dijo que “se trata de una revolución, no de una rebelión de guerra, si no de conciencias, que no se consolida en seis años, sino que va a durar 12, 24 o 30, muchísimos años más, porque es lo que necesita México, y porque cuenta ya con el apoyo de los hombres del campo, de los trabajadores, de la mayor parte de los habitantes de este país”, afirmó.

Adán Augusto López Hernández recordó que “desde 2005 el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a implementar en todo el país el Programa de Pensión para Adultos Mayores, que ya había puesto en marcha en la Ciudad de México, cuando fue Jefe de Gobierno”.

Concretamente, explicó que, tras la aprobación constitucional de los Programas Sociales, el gobierno del presidente López Obrador procedió al empadronamiento de los Adultos Mayores, “quienes desde entonces, sin distinciones, cobran ya su pensión, que en estos momentos es de 4 mil 800 pesos y a partir del próximo año será de 6 mil pesos bimestrales”, resaltó.

Subrayó la decisión del presidente López Obrador de crear el Programa IMSS-Bienestar, que está en su etapa de implementación, “tiene como fin es brindar acceso universal y de manera gratuita, que haya médicos y medicinas para todos”, finalizó.

El ancestral encanto de Pochutla nos acoge durante la primera Asamblea Informativa de nuestro segundo día en Oaxaca.



