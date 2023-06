Adán calcula que gastará 2 mdp... pero de su bolsillo

Adán Augusto López Hernández aseguró que el financiamiento de sus recorridos por el país se realizará con recursos propios, y calcula que serán dos millones de pesos al final.

Dijo que si bien no tiene obligación de reportar gastos porque no aceptó los cinco millones de pesos de Morena, cuida los gastos en general. “Claro que lo estoy cuidando; soy el único que no tiene obligación de hacerlo, ya que no acepté los cinco millones de pesos que dio el partido para cada uno de los delegados para financiar sus recorridos. Yo decliné y esos recursos serán utilizados y reorientados para el gasto público, para mejorar condiciones en centros de salud en dos de los lugares más marginados en el país”, dijo en su gira por Guanajuato.

El exfuncionario federal detalló que tiene pensado realizar un reporte semanal de lo que se gasta en su gira, y recordó que para Puerto Vallarta viajó en aerolínea de bajo costo, comió tortas ahogadas de 65 pesos y 10 pesos de un taco de papa.

Además, precisó que el martes comió costillas asadas y cada quien pagó su parte, esto fue 185 pesos. Respecto a las acusaciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre uso de recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para pago de mítines, dijo que en torno a las bardas y espectaculares, ha dejado constancia de denuncias ante el INE, además de que ha solicitado que sean ellos quienes investiguen el financiamiento de esos temas.

“Nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. No es cierto que se haya pagado algún recurso. Es parte de la guerra sucia en contra de nosotros”, señaló.

El morenista dijo que algún día va a entender que no son iguales, pues hay miembros distinguidos del PAN que ocuparon el encargo que él ocupó, y aclaró que no lo acusaron de haber lucrado con los permisos de los casinos: “Nosotros actuamos de manera honesta en el servicio público. Yo ni siquiera pedía viáticos”.