"Nos tenemos que adaptar a los jóvenes": Zaldívar responde a críticas por tener TikTok

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió su incursión como tiktoker al señalar que explicarles a los jóvenes sus derechos los hace tener más confianza en las leyes del país .

"A los jóvenes cuando les dices que tienen el derecho a tatuarse y que nadie los puede discriminar por eso, eso los llena de sentido y de entusiasmo. Cuando a las mujeres jóvenes les dices que tienen el derecho a interrumpir su embarazo, eso las llena de confianza en la justicia” Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, el presidente de la Corte señaló que los "discursos acartonados" responden a otra época y los jóvenes ya no se comunican así, por lo que dijo son los funcionarios quienes se deben adaptar a las herramientas que utilizan actualmente y "no ellos a nosotros".

“Así se comunica con los jóvenes hoy, no con cartones, con discursos totalmente acartonados que responden a otra época. El futuro de México está en ellos y quienes no lo entienden, es problema de ellos, no mío" Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

Actualmente, el ministro presidente de la SCJN cuenta 283.3 mil seguidores, por lo que se encuentra dentro de los tres políticos más “populares” en esta red social , como lo es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tiene 251.8 mil seguidores o el canciller Marcelo Ebrard con 432.2 mil personas subscritas a su perfil.

Cabe señalar que en sus reels no solo explica temas como el derecho a la no discriminación, a interrumpir el embarazo, la eutanasia, la legalización de la marihuana, etc., sino que también recomienda libros o graba videos con las tendencias del momento .

DGM