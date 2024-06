Adelanta AMLO que hablará con Sheinbaum sobre reformas al PJ

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hablará con Claudia Sheinbaum para aplicar el llamado “Plan C”, que permitiría sacar adelante reformas constitucionales en el Congreso ante una mayoría calificada que se perfila de Morena y sus aliados, pero sin imponer nada; sin embargo, dijo que el Poder Judicial (PJ) sí debe ser reformado.

“Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual Presidenta electa y luego Presidenta constitucional”, declaró, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, cuya mayor parte dedicó para hablar del triunfo la candidata.

“Creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, es un mes; entonces, nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada”, indicó.

Dijo que planteará a la virtual Presidenta qué iniciativas se pueden impulsar, que puedan alcanzarse a aprobar.

“A lo mejor, como es muy poco un mes, inician los procesos y luego ya el Congreso, que es libre, los diputados y senadores, resuelven, pero lo voy a hablar con ella. Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial”, insistió.

Morena, PT y PVEM perfilan lograr la mayoría en el Congreso tras las elecciones de este domingo, según los resultados del recuento publicado en los primeros minutos de este lunes por el Instituto Nacional Electoral (INE).

No es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría, y a veces de la delincuencia

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El resultado abre la puerta al movimiento de la Cuarta Transformación para reformar la Constitución, sobre todo instaurar su llamado “Plan C” de reformas que anhela el mandatario federal, entre las que se incluye un cambio de fondo al PJ.

Ayer, el actual Presidente de México se lanzó contra el Poder Judicial porque, afirmó, no está al servicio del pueblo y sólo pertenece a una minoría.

“No es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría, y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada”, refirió.

Opinó que debe haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, incorruptible, porque si no, no avanza, pero eso hay que verlo y platicarlo con la virtual Presidenta electa.

Expuso que durante su Gobierno buscó otros mecanismos para reformarlo, pero no queda otra alternativa que la opción de que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el pueblo.

“He buscado otros mecanismos de reforma al Poder Judicial y no los veo eficaces. Por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial por una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo; no”, resaltó.

“La otra opción es dejar a los integrantes del Poder Judicial, que ese era mi propósito inicial, el que ellos impulsaran la reforma, pero no tuvimos éxito, no entendieron, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político. No tuvieron la arrogancia de sentirse libres. Demostraron su vocación de vasallos. Esa vía, no”, expresó.