Adolescentes, quienes más se contagian entre menores

El sector de 12 a 17 años conforma el grupo con más contagios entre los menores, según el último informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El informe revela que desde el 12 de abril del 2020 al 31 de diciembre, 82 mil 977 menores han resultado contagiados y 817 han perdido la vida a causa del virus del SARS-CoV-2.

De acuerdo con el mismo, los adolescentes de 12 a 17 años son los más afectados, pues de los contagios en menores abarca el 56.9 por ciento, mientras que el grupo de seis a 11 años, 24.3 por ciento, y el de cero a cinco años, 18.8 por ciento.

De los 47 mil 247 adolescentes contagiados, el 44.65 por ciento se concentra sólo en tres estados: Ciudad de México, con 10 mil 775; Tabasco, con seis mil 458, y Guanajuato con tres mil 864.

Esto es el resultado de dos factores: que los menores a partir de los 12 años se encuentran en mayor movilidad y que el ritmo de vacunación para el sector ha sido “lento” por parte del gobierno, señaló Guadalupe Miranda Novales, médico pediatra infectóloga y profesora de la UNAM.

“Esto no significa que el virus vaya a atacar directamente a los niños; recordemos que los menores, en este momento, en su mayoría no están vacunados, entonces el número de niños que son susceptibles, así como las otras personas adultas no vacunadas, son los que vamos a encontrar en el mayor número de reportes que se realizan”, comentó.

Cabe destacar que el grupo de cero a cinco años es el que concentra la mayoría de las defunciones, pues las 432 que suman representan el 52.8 por ciento de las 817 totales.

Miranda Novales enfatizó que una de las estrategias más efectivas, para romper la cadena de contagio, siempre serán las medidas básicas de higiene, por lo que llamó a anclar hábitos diferentes en los menores, para que ellos también se protejan.