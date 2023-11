Adrián Rubalcava pausa su salida del PRI; anuncia que impugnó proceso del Frente en CDMX

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, pausó su renuncia al PRI y exigió a las dirigencias del Frente Amplio una explicación de "por qué solamente se le otorgó la firma a uno solo de los competidores".

Además, anunció que interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y ante el órgano interno del PRI contra el proceso de oposición en la capital del país. Detalló que, en tanto no se resuelva el juicio, no dejará su militancia en el tricolor.

“Saben que soy el más competitivo y por eso he puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción, no al PRI de la imposición, sino de la militancia responsable y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal en tanto no se resuelva el juicio”, señaló en una conferencia de prensa.

Adrián Rubalcava afirmó que tomó la decisión de quedarse para salvar a la militancia priista que quedaba después de meditar y que se le pasara “el enojo, el arrebato, el coraje”.

“Hablé desde el enojo en aquel momento, quiero decir que después de meditar formalmente las condiciones en las que estaba, Alejandro Moreno no es el PRI”, señaló Rubalcava.

El pasado 18 de noviembre, Rubalcava anunció la renuncia a su militancia en el PRI, tras la designación de Santiago Taboada como precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, el alcalde de Cuajimalpa aseguró que no tiene intenciones de irse al Partido Verde Ecologista de México o a Morena, pues su "intención es ser el candidato del partido en el cual he militado por 15 años".