Adultos mayores no se pueden registrar para vacuna antiCOVID

Jaime Pérez de 65 años de edad y conductor de taxi de una plataforma digital, no se pudo inscribir en la página del Gobierno de México para vacunarse contra COVID-19, debido a que se saturó y no logró conectarse a pesar de los esfuerzos de sus nietos por registrarlo.

Se cayó la plataforma y ya no me pude inscribir, eso me dijeron mis nietos quienes me ayudaron a realizar el registro en mi casa luego de que me enteré de que ya se podía uno comenzar a inscribir dijo a La Razón.

Por la mañana, el conductor salió a trabajar en el Estado de México, pero al sintonizar la radio, escuchó que las personas adultas mayores ya se podían inscribir para recibir la vacuna contra COVID-19, por lo que fue a su casa en el municipio de Coacalco y pidió apoyo de sus nietos, quienes a pesar del esfuerzo no pudieron ingresarlo a la base de datos.

Apenas escuché en las noticias y fui a mi casa que me quedaba a unos 20 minutos, pues quise darme de una vez el tiempo, pero apenas llegue, prendieron la computadora y ya no pudimos, Así estuvimos un rato pero no se pudo, no se si fue mi internet o la página pero no lo logramos, pero vamos a esperar explicó.

Edith Morales, empleada gubernamental dijo a este diario que desde las 09:00 horas de la mañana ha tratado de inscribir a sus papás pero sin éxito, ya que cada que entra a la página le aparece la página con la leyenda “vuelva a regresar a la página dónde estaba” y no ha logrado poner a sus papás en a lista.

Preocupada por la situación de la pandemia señaló que desde hace dos meses ha ido preparando a sus padres para la vacuna, ya que tienen diabetes e hipertensión y no desea alguna reacción negativa con la dosis. “Escuché que los que no están controlados tienen reacciones por ello, desde hace dos meses los controlo, ya que tenían altos niveles de triglicéridos y no quiero riesgos”.

Rosario Bautista y Sergio Morales de 67 y 70 años, desean ponerse la vacuna ya que quieren salir a la calle y caminar como antes pues el encierro ya los desesperó.

Laura Montaño de 62 años y vecina de Azcapotzalco, aseguró que, si quiere vacunarse, pero ya no le teme al COVID-19, ya que está harta del encierro y lo que quiere ya es salir, por ello si la vacuna es la opción, lo va a hacer.