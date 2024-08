Advierte AMLO que no cederá a chantajes ni será rehén de nadie por bloqueo en autopista México - Puebla

Al asegurar que no habrá represión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a los campesinos que bloquean la autopista México-Puebla para aceptar el pago por sus terrenos, los cuales, dijo, son justos, ya que el Gobierno federal no aceptará chantajes ni será rehén de intereses de abogados.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO dijo que los manifestantes están actuando por la mala influencia de sus abogados encabezados por Jorge Portilla Alba, al cerrar el tramo de la autopista a la altura del poblado de Santa Rita, del municipio de Río Frío.

“Están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos porque es mejor convencer, persuadir que reprimir. Aprovecho para hacer un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados, hay mesas, pero por ningún motivo aceptan y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque entonces sería lo mismo de antes”, advirtió.

AMLO señaló que su Gobierno está dispuesto a pagar lo que establecen los avalúos que ya se han efectuado, y no se concederá otro precio más alto como lo demandan los campesinos.

“Se hacen los avalúos, se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados ‘no estamos de acuerdo con los avalúos’, quieren más. Ellos (están dinamitando) las mesas, pero nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo”, afirmó AMLO.

Tras cuestionar al titular del Ejecutivo federal de que el comisariado ejidal se llevó más de 170 millones de pesos que se pagaron por los terrenos, AMLO mencionó que se busca llegar a un arreglo legal.

AMLO pidió a los campesinos que ayuden y no se dejen manipular, con el propósito de no afectar más a los que transitan por la autopista México-Puebla, aun cuando se están desviando los vehículos, camiones y tráileres por vías alternas; “ojalá ellos entiendan esta situación”, añadió.

AMLO insistió en que el Gobierno de la República no va a ceder a esas presiones violando lo que establecen las normas y las leyes, porque “además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo”.

AMLO recordó que conocen muy bien esa comunidad de Santa Rita, “ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia, es por Río Frío, pertenece a Puebla, y me conocen bien, yo creo que más que al abogado”.

