Advierte Biden en Cumbre: Democracia es esencial para futuro de América

Al hacer un llamado a líderes de la región a unirse para demostrar que la democracia “es el ingrediente esencial para el futuro” de la región, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró ayer la novena Cumbre de las Américas.

Hoy, aseveró el estadounidense en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, estamos “en un momento, en el que la democracia está siendo atacada en todo el mundo, y renovamos nuestra convicción de que la democracia no sólo es el rasgo definitorio de la historia de América, sino también un ingrediente esencial de su futuro de América. No siempre acordamos en todo, pero porque somos democracias trabajamos en nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo”.

Las palabras de bienvenida del mandatario estadounidense no han pasado desapercibidas para el resto del mundo, pues se producen luego de tensas semanas en las que su gobierno fue puesto en jaque por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien condicionó su asistencia si no se incluía a los homólogos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, calificados por varias naciones como regímenes autoritarios.

Mencionó que la pandemia por Covid-19 ha golpeado a América “particularmente fuerte”, pues provocó una crisis económica que, sólo en el primer año de confinamiento, hizo que más de 22 millones de personas cayeran en situación de pobreza.

Necesitamos romper el ciclo, en el que nuestras comunidades marginadas son las más afectadas por las crisis. Representa un compromiso mutuo para poner orden a la migración

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos

Además, añadió que la desigualdad sigue en aumento, debido a las presiones globales que “la brutal guerra de (Vladimir) Putin” contra Ucrania ha acelerado.

Biden también habló sobre migración, — tema en el que la presencia de López Obrador sería clave para abordar la crisis que ambas naciones atraviesan con los continuos éxodos.

“Reforzaremos nuestras fronteras a través de acciones innovadoras y coordinadas con nuestros socios regionales”, anunció.

De ahí, señaló, la importancia de que en esta edición de la Cumbre de las Américas todos los países de la región asuman su responsabilidad para enfrentarse a restos como éste, mientras Estados Unidos hace su parte.

El estadounidense también anunció la “Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica”, con la que se busca reforzar la cooperación económica y coadyuvar en el crecimiento de economías de socios de Estados Unidos.

“Así es como podemos frenar la desigualdad. Necesitamos romper el ciclo, en el que nuestras comunidades marginadas son las más afectadas por las crisis”, indicó, y adelantó que el viernes se lanzará la “Declaración de Los Ángeles”, una “nueva aproximación” para manejar la migración y compartir la responsabilidad de Estados Unidos en el tema.

Durante la ceremonia de inauguración, que arrancó con un audiovisual y el saludo de innumerables niños de todos los países que conforman la Cumbre, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también tomó el micrófono.

Oriunda de California, sede del evento, Harris destacó la necesidad de buscar un futuro más inclusivo y diverso.

“Estoy contenta de poder decir que ésta es una ciudad donde la ambición y los sueños se hacen realidad. Por eso, esta semana nos juntamos en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, con ambición.

“Nos reunimos para buscar un futuro más inclusivo y diverso. Las alianzas entre los que estamos aquí son esenciales para lograrlo”, manifestó en el arranque de una cita que contó con la asistencia de más de 20 naciones.

El dato: entre los jefes de Estado ausentes también se encuentran los presidentes de Guatemala y El Salvador, además del de Uruguay, quien dio positivo a Covid-19.

Marcelo Ebrard, Joe Biden y su esposa en la inauguración de la Cumbre, ayer. Foto: Especial

Exclusión es un “error estratégico”, dice Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, convocó al continente a refundar el orden interamericano, pues el actual modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) demostró que está agotado y prueba de ello, dijo, es el “error estratégico” de excluir de la Cumbre de las Américas a algunos países.

En la primera reunión de nivel ministerial dentro de la novena cumbre continental, el Canciller presentó la propuesta mexicana para llevar a cabo una refundación de la unión hemisférica.

“Por la nueva realidad, la propuesta que México desea hacer a ustedes, es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano, porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo es que no lo hemos resuelto y todo nos urge a resolverlo”, explicó.

Marcelo Ebrard consideró que no invitar a naciones del hemisferio al encuentro en Los Ángeles, California, es una grave equivocación.

“Es un error estratégico excluir de esta Cumbre de las Américas a países de nuestro continente. El propio logo de esta Cumbre de las Américas así lo reconoce; ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua”, señaló Ebrard ante los ministros de Exteriores del continente.

Agregó que la Cumbre se encuentra empantanada en una discusión que lleva más de una década sobre si debe o no invitar a los países del hemisferio.

“Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados; en aquel tiempo, el excluido fue Cuba; hoy son otros países, además de Cuba”, advirtió el Canciller.

Ebrard alertó que, ante la nueva conformación geopolítica mundial, el crecimiento económico de Europa y las economías emergentes, es necesaria la unión entre los países americanos para trabajar en una verdadera unidad.

Proteger a periodistas, urgen congresistas de EU a México

En medio de la confrontación entre senadores estadounidenses de origen cubano con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la no invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas, 15 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para instar al Gobierno de México a que tome medidas para garantizar la seguridad y libertad de la prensa en el país.

En la misiva, que también fue dirigida a Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los congresistas señalaron que el Ejecutivo mexicano “ha dejado claro” que estos aspectos no son una prioridad para su administración.

También acusaron al mandatario federal de intimidar y denigrar con frecuencia a la prensa independiente y a las personas activistas durante las conferencias de prensa que lleva a cabo cada día.

Su primer planteamiento fue la “profunda preocupación” generada por el aumento de asesinatos de periodistas en el país y lo que calificaron como un ambiente “cada vez más hostil”.

“Mientras nos acercamos al décimo aniversario del Mecanismo Federal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en México, este julio, instamos al Departamento de Estado a priorizar la protección de los medios de comunicación”, señalaron.

Pidieron a la administración del presidente Joe Biden a tomar medidas para evaluar las “deficiencias asociadas al Mecanismo de Protección, así como para instar a los legisladores a cargo de la revisión del mismo, para que se incorporen lecciones de iniciativas pasadas, con el fin de profundizar la cooperación interinstitucional e interestatal en este tema crítico”.

Por lo expuesto, pidieron al Departamento de Estado que inste al Gobierno mexicano a que tome medidas concretas, prontas y efectivas con las que se fortalezcan los esfuerzos a nivel nacional, estatal, local e institucional, para proteger a los comunicadores.

Asimismo, solicitaron exhortar a México para que proporcione fondos “suficientes e inmediatos” al mecanismo, así como la supervisión y cooperación intergubernamental para que cumpla efectivamente su propósito.

Lamentaron que, durante el 2020, el Congreso eliminó el financiamiento independiente del mecanismo, con el que se apoyan las medidas de seguridad para periodistas en situación de riesgo: “los fondos han sido recortados constantemente. La eliminación de la independencia financiera del mecanismo ha hecho más difícil proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo”.

Entre las demandas, también solicitaron al gobierno de Estados Unidos cooperar con México para implementar una serie de estrategias de prevención, protección y reparación para asegurar que los periodistas puedan continuar sus actividades, sin temor a represalias y sin restricciones.

Una exigencia directa al país fue que las autoridades implementen las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El martes, durante un evento de la Cumbre de las Américas, el propio Blinken lamentó los homicidios de periodistas en el continente e hizo referencia particularmente a los casos de los comunicadores asesinados en México.

Canciller a Blinken: aquí hay libertad de prensa

En México hay una amplia libertad de expresión y cada día el Presidente Andrés Manuel López Obrador dedica dos horas a atender a la prensa, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Luego de las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, en la que lamentó los homicidios en nuestro país, y después de que la carta de los 15 congresistas demócratas se hizo pública en la que exigieron garantizar la seguridad de la prensa, el Canciller destacó: “México es un país donde yo diría que hay libertad de prensa muy amplia. El Presidente de la República está dos horas con ellos, le preguntan de todo; antes no había ni conferencia de prensa.

“Cuando un periodista ha sido agredido o ha perdido la vida, lo que el presidente ha dicho es que se tienen que investigar y cero impunidad. Entonces cada jueves se reporta lo que se ha investigado en cada caso porque no se olvida”, afirmó desde Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de los senadores Ted Cruz y Marco Rubio contra el Presidente, destacó: “siempre han tenido su posición ellos, son la ultraderecha. Ya les contestarán los senadores y diputados de México, yo soy el Canciller”.

Se enciende confrontación de AMLO con republicanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a confrontarse con los senadores estadounidenses republicanos por Texas, Ted Cruz, y de Florida, Marco Rubio, y los emplazó a presentar pruebas que dicen tener de los vínculos de su Gobierno con cárteles mexicanos.

“Yo le digo al señor Ted Cruz, pero también a Marco Rubio a los dos, que presenten pruebas (...) de lo que están diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él (Cruz) le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares, la fundación esta llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle”, advirtió.

Insistió en que los ataques que ha recibido tanto de los senadores como deGlen VanHerck, comandante del Comando Norte de EU, acusándolo de haber cedido territorios al crimen organizado, fueron hechas sin ninguna prueba.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, expuso.

También acusó al senador Menendez de haber chantajeado al presidente Biden con no aprobar las leyes que impulse el mandatario si se invitaba a todas las naciones a la Cumbre de las Américas.

Juntos, los senadores —dijo el Presidente— impulsaron la aprobación de 40 mil millones de dólares para la compra de armas destinadas a Ucrania. Y no han aprobado los cuatro mil millones de dólares para invertir en Centroamérica a fin de generar los empleos para arraigar a sus pobladores y evitar que tengan que emigrar.

En respuesta, Rubio tuiteó: “un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba”.

Quien también respondió fue el expresidente Calderón, quien escribió: “en mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”.