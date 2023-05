Advierten manipulación de estadísticas delictivas

La organización Causa en Común advirtió de posibles manipulaciones en los registros estadísticos de incidencia delictiva reportados por algunas fiscalías estatales, entre ellas las de Zacatecas, Morelos y Coahuila.

Expuso que las instituciones de procuración de justicia reportaron incrementos en los registros de subclasificaciones en algunos delitos, lo que, al parecer, “acota artificialmente algunas categorías de delitos de alto impacto”.

Por ejemplo, en Zacatecas, el feminicidio pasó de cinco víctimas reportadas en el primer cuatrimestre del 2022 a tres en el mismo periodo de 2023; sin embargo, de enero a abril de este año se registraron 34 mujeres víctimas de homicidio doloso. Adicionalmente, documentó en este mismo estado, gobernado por David Monreal, al menos 16 mujeres víctimas de asesinato con crueldad extrema.

En el caso de Morelos, la entidad no reportó víctimas en el periodo por trata de personas; sin embargo, informó de 21 afectados en la categoría de “corrupción de menores” y 15 en la de “otros delitos contra la sociedad”.

De igual manera, en Coahuila se detectó un posible registro de homicidios dolosos como culposos, ya que reportó una disminución de 22 por ciento en el número de víctimas del primer ilícito en 2023, pero el número de víctimas del segundo se incrementó 60 por ciento respecto del primer cuatrimestre del año pasado.

Otros hallazgos, expuestos en el estudio denominado “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones”, fueron respecto al homicidio doloso, en donde Sinaloa reportó 241 víctimas por “otros delitos contra la vida y la integridad personal”, en contraste con 180 víctimas de homicidio doloso. De igual forma, en el periodo se reportaron 134 personas desaparecidas.

Ante estas presuntas anomalías, Causa en Común recomendó la denuncia ciudadana permanente, con la creación de nuevos mecanismos, además de proveer acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad, así como capacitar a los servidores públicos, con el fin de que puedan proveer una estadística homologada en cuanto a los delitos.

La organización mencionó que es necesario establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.

Detalló que existe un subregistro por las personas que no denuncian los delitos, además de que son las mismas instituciones las que no promueven la denuncia, ya que en muchos casos no se genera una confianza entre la ciudadanía de las mismas autoridades.

El estudio presentado por Causa en Común establece que en el primer cuatrimestre del 2023 se reportaron 123 mil 421 víctimas y 716 mil 106 delitos del fuero común a nivel nacional, un alza del seis por ciento en el total de víctimas y de cinco por ciento en los delitos reportados en igual periodo del 2022.

Mencionó que se reportaron bajas en los registros de víctimas de feminicidio (-14 por ciento), secuestro (-12), trata de personas (cuatro) y extorsión (dos), y aumentaron los de homicidio doloso (0.3), violencia familiar (11) y narcomenudeo (cinco por ciento).