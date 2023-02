Avizoran desempleo con ley de cabotaje

Aerolíneas mexicanas, pilotos aviadores y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtieron que si la iniciativa enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados en materia de cabotaje es aprobada en sus términos, traerá consecuencias para la competitividad, la seguridad nacional, el medio ambiente y hasta el desempleo de más de 11 millones de trabajadores directos e indirectos del sector.

Durante la realización de un foro para el análisis de la política aeronáutica, diputados y representantes de la industria aérea mexicana coincidieron en que, no obstante, la reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil contiene apartados que ayudarán a recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea, por lo que se propuso apartar en el proyecto lo que se refiere a esto y lo que es materia de cabotaje, que causó múltiples inconformidades.

Directivos de las tres aerolíneas nacionales más importantes, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, cuestionaron que se hable de “abrir los cielos mexicanos” a empresas extranjeras, cuando el mercado nacional ha crecido y se ha recuperado, aun con la pandemia de Covid-19.

Mencionaron que, en países como Perú o Chile, el cabotaje acabó con las aerolíneas nacionales, por lo que pidieron a legisladores ver al sector aéreo como aliado estratégico para el desarrollo del país y recordar que 28 de las 31 rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son atendidas por ellas.

De manera efusiva, José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), llamó al proyecto como un “sin sentido” y un acto “antinacional”, por ser una “ley favorable” para empresas extranjeras y que tendrá consecuencias para un millón y medio de trabajadores directos y 10 millones de indirectos del sector.

“En la pandemia dimos vidas, dimos dinero. No somos opositores, diputados; somos aliados y les venimos a decir que no se equivoquen, porque lo que van a hacer al aprobar esta ley es ir en contra de México. Nosotros representamos 400 millones de dólares anuales en nómina y eso ustedes lo reparten cuando hacen el presupuesto”, reclamó.

En la pandemia dimos vidas, dimos dinero. No somos opositores, somos aliados y les venimos a decir que no se equivoquen, porque lo que van a hacer al aprobar esta ley es ir en contra de México

José Humberto Gual

Secretario general de la ASPA

José Nery Pérez, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos de la Cofece, señaló que permitir que empresas paraestatales administren aeropuertos y operen aerolíneas -como también lo propone la iniciativa presidencial- atentará contra la competencia y libre concurrencia.

Tras exponer las múltiples consecuencias, recalcó que hay normas que permiten a la Comisión Federal de Competencia Económica intervenir, investigar y sancionar las prácticas monopólicas.

Consideró que la iniciativa es omisa en explicar por qué se reducirán las faltas permisibles para revocar concesiones y permisos para brindar acceso al transporte de pasajeros.

Por el contrario, Hugo Lara Moya, director ejecutivo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), pidió aprobar la iniciativa en sus términos, pues aseguró que será la vía por la cual se podrán solventar 10 de las 39 no conformidades que detectó la Agencia de Aviación Federal (FAA) en junio, y con lo cual se recuperará la categoría 1 en seguridad aérea.

El morenista Javier Borrego Adame dijo que, así como las aerolíneas demandan esfuerzos para proteger al sector nacional, éstas también deben colaborar con mejorar la prestación de sus servicios para que ya no se presenten quejas, sobre robo de boletos y retraso en los vuelos.

Mexicana puede regular el mercado, asegura Ejecutivo

El cabotaje no es un asunto resuelto, se sigue analizando su aplicación, pero la apertura de la nueva aerolínea Mexicana de Aviación podría regular el mercado y ya no sería necesario abrir los cielos, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, lo de liberar la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia lo estamos analizando. Antes de eso se va a crear la nueva línea Mexicana de Aviación y, si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios”, confió el Presidente.

Señaló que todavía no hay fecha para el inicio de operaciones de la nueva Mexicana de Aviación.

“Yo espero que este año empiece a volar de nuevo Mexicana y tenemos tiempo para resolver”, señaló el mandatario.

López Obrador acusó que desde que se anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco, hay molestia entre quienes perdieron jugosos negocios y por ello iniciaron una campaña en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y promueven noticias falsas sobre una presunta iniciativa legislativa sobre este asunto.

“Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia, y entonces pues, como son influyentes, ya echaron a andar una campaña en ese sentido, pero estamos todavía dando los primeros pasos”, indicó López Obrador.

Agregó que esos ataques no reconocen que el AIFA ya superó el millón de pasajeros trasladados y ahora se lleva a cabo el cambio de actividades de transporte de carga.

El Presidente señaló que su administración está en proceso de ordenar el uso de los aeropuertos, pues en anteriores administraciones saturaron intencionalmente a la terminal aérea en la capital y clausuraron el aeropuerto de Toluca para beneficiar a Texcoco.