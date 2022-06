“Agenda LGBTIQ+, una deuda histórica”

Al proyectarse como una “corcholata” de la diversidad trans, Salma Luévano, una de las dos primeras mujeres transexuales en lograr una diputación federal, dijo tener la capacidad para desempeñar el cargo y argumentó que la diversidad tiene derecho a tener una presidenta trans.

En entrevista con La Razón, mencionó que, a pesar de contar entre las curules con personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, la agenda para legislar en favor de ésta es un tema intrascendente para la mayoría de las y los integrantes de la Cámara de Diputados, incluso para los de su bancada, Morena, y también hay discriminación.

Sostuvo que no se permitirá que el abordaje de la “agenda arcoíris” sea hecha a un lado, ante la posibilidad de que el debate se centre nuevamente en las iniciativas presidenciales.

¿Cuáles son las deudas que tiene el Poder Legislativo con esta comunidad? Una de las deudas históricas es la agenda arcoíris; la agenda LGBTIQ+ es una que nunca les ha interesado. Si bien hemos tenido aliados, aliadas y aliades que nos han permitido avanzar en políticas públicas, la realidad es que no son de tiempo completo y de forma integral, como realmente debe ser. Desafortunadamente, como es una agenda que a la mayoría de las legisladoras y legisladores no les interesa, es una agenda que no les importa, en pocas palabras, y hay mucha resistencia. Estoy viviendo día a día toda esa resistencia, toda esa discriminación.

¿También existe esa resistencia dentro de su bancada, Morena? Sí, también hay dentro de la misma bancada de Morena. Qué triste decirlo, pero también lo hay ahí y hay que señalar lo bueno y lo malo y, en este caso, desafortunadamente también dentro de la misma bancada de Morena hay esa resistencia, pero que no lo podemos permitir porque esto es un tema que va más allá de los colores partidistas, es un tema de derechos humanos y eso lo deben de entender.

Aquí no entra en el tema de los derechos humanos y debe de entrar.

¿Qué es lo que falta para ver concretados los planes a favor de la comunidad? Las afectaciones han trastocado en ámbitos como la educación o espacios dignos laborales. No es un tema que tendríamos ni siquiera que pelear, porque somos seres humanos y tenemos los mismos derechos como todas, todos y todes.

¿De qué manera vamos a dar visibilidad? pues que las hermanas y hermanos trans ocupen todos los espacios. El estar en todos normaliza lo que es normal, sensibiliza y nos permite avanzar. Quienes estamos en estos espacios de toma de decisiones, pues trabajar en las reformas. La educación va a permitir la normalidad de lo que es normal. Hay tantos tabúes y tantos estigmas, que desafortunadamente han permitido el crecimiento de discursos de odio, que se convierten en la antesala de los crímenes de odio.

Viene un nuevo periodo de sesiones; ¿teme que se deje a un lado la agenda LGBT y otras, por la discusión de las iniciativas del Presidente? No tengo temor, tengo más empuje. No voy a permitir que sigan ignorando la agenda arcoíris y que no se ponga sobre la mesa; entonces, es un gran compromiso que traigo. Se necesita el respaldo de la sociedad civil para meter presión en este rubro. Tengo mucha fe.

Aunque sean iniciativas que su bancada, ¿está dispuesta a defender y discutir? Toda mi vida he luchado a contracorriente, no es algo que me preocupe. Me gustan los retos, las luchas y por algo estoy aquí, por pelear jurídicamente estos espacios. Y como siempre lo he dicho, a golpe y sentencia hemos avanzado; entonces, a golpe y sentencia avanzaremos.

Se le ha visto cerca al canciller Marcelo Ebrard; ¿cuál es su “corcholata”? Yo mera. ¿Por qué no buscarla? Tengo la capacidad. La diversidad tiene derecho a tener una presidenta trans y estamos trabajando sobre eso también, porque habría una corcholata de la diversidad trans. El respaldo lo tengo por parte de mi gente y no somos pocos, sino millones. Pero, quizá, eso lo vea más adelante, porque mi compromiso ahora es visibilizar la agenda LGBT; si los tiempos lo dan, levantaré la mano.

¿Qué vendrá en la agenda? Trabajo por bloques. El primero es identidad de género, matrimonio igualitario, tipificación de crímenes de odio. No se puede correr sin antes caminar, ¡qué más quisiera!, pero tres años son muy pocos para seguir esta lucha.



Cargo: Diputada de Morena

Formación: Educación media superior

Trayectoria: Defensora de Derechos Humanos en Aguascalientes, activista por la diversidad sexual, Coordinadora general del Comité Orgullo Lésbico Gay, presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad y precandidata a alcaldesa de Aguascalientes Salma Luévano Luna

Urgen reformas en pro de la comunidad, reconocen

En el Senado, reconocieron que es urgente realizar las reformas legales necesarias para garantizar la justicia y la protección de los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, de modo que la vida y el amor no sean motivo de discriminación.

Al inaugurar el Parlamento Juvenil LGBTIQ+ 2022, el vicepresidente de la Cámara alta, José Narro Céspedes, manifestó que es necesario frenar el discurso de odio.

El senador morenista recordó que todavía persiste la intolerancia y la falta de respeto a los derechos de grupos amplios de la población, por lo que se pronunció por legislar para garantizar la seguridad de este sector.

En el mismo sentido se manifestó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien en un videomensaje subrayó que se debe asegurar el reconocimiento a la diversidad en México.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, organizadora de este parlamento, recordó que hay una larga lista de pendientes legislativos relacionados con la atención a la comunidad LGBTIQ+, como la aprobación de la iniciativa que presentaron desde hace varios meses para prohibir las mal llamadas terapias de conversión.

El dato: la diputada federal de Morena presentó en marzo pasado una iniciativa para declarar el 28 de marzo de cada año como Día nacional para el combate a los discursos de odio.

Con información de Magali Juárez