‘El agua es nacional’: Sheinbaum garantiza la reducción de privatizaciones con el Plan Nacional Hídrico

La candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que trabaja en un Plan Nacional Hídrico con perspectiva científica y social, que implicará realizar una revisión de concesiones y modificar la Ley de Aguas para erradicar en gran medida la privatización de este recurso nacional, así lo aseguró en conferencia de prensa en San Luis Potosí.

MÁS INFORMACIÓN Sheinbaum acusa a Poder Judicial de amparar delincuentes y no asumir responsabilidad con pacificación de México

’’Una vez que ganamos vamos a hacer una mesa de trabajo con los usuarios del agua, queremos en la medida de lo posible hacerlo por consenso, la Ley Nacional de Aguas fue modificada por Salinas de Gortari con una visión, que es la privatización del agua, de lo que habla es de cómo transferir concesiones y permisos (...) El agua es nacional, es un recurso natural de bienes nacionales, este esquema de privatización tiene que limitarse.

’’México requiere agua para su desarrollo pero necesitamos ordenar las concesiones y evitar que haya esta venta de los permisos’’, puntualizó.

Expuso que el Plan Nacional Hídrico buscará darle un ordenamiento a este recurso a través de la tecnificación del uso de agua; la inversión en infraestructura en pozos y de red hidráulica para que de esta manera llegue a todos los hogares de San Luis Potosí y de todo México.

’’En la Huasteca hay agua, ¿qué tenemos que hacer? Pues dos temas. Uno, es el ordenamiento de las concesiones, que tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, de la que hemos estado hablando. Y por otro lado, la infraestructura, tanto la infraestructura de pozos que pueden ser en esta zona y la infraestructura hidráulica que pueda llegar a todas las poblaciones’’, aseveró.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum también aseguró que como parte de una política en contra de la privatización de los recursos naturales de México, se buscará impulsar el turismo en zonas como San Luis Potosí, pero desde una perspectiva en el que el acceso a bosques o cascadas sea un derecho.

’’La gente debe tener acceso a sus recursos, a la belleza natural, nosotros no tenemos esta idea de privatización, por supuesto un desarrollo ecoturístico que permita generar más empleos, pero también permitiendo que no haya afectaciones al medio ambiente’’, aseveró.

En otras grandes iniciativas para San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum anunció que en esta región también se buscará la implementación de paneles solares en las viviendas, con la finalidad de reducir las tarifas de luz, pero además con la misión de impulsar una transición energética nacional.

‘’Estamos planteando, – lo dije en Mexicali, Tijuana, Sonora, Sinaloa – que más allá del subsidio de las tarifas, tenemos que dar una solución de más largo plazo, y eso tiene que ver con facilitar la incorporación de paneles fotovoltaicos en las viviendas y equipos de aire acondicionado más eficientes’’, aseguró.

Ante la prensa, Claudia Sheinbaum también anunció algunos de los proyectos con los que se le dará continuidad a la 4T en San Luis Potosí, tales como el mejoramiento y ampliación de la carretera Tampico-Valles; llevar hasta Huejutla, Hidalgo, la carretera que construyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que recorre de Ciudad Valles a Tamazunchale; la construcción del aeropuerto en Tamuín; así como la creación de la ruta Ciudad de México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo del tren de pasajeros.

Asimismo, Sheinbaum Pardo celebró que en San Luis Potosí la 4T está más fuerte que nunca y aseguró que el 2 de junio habrá una gran celebración de la victoria del Plan C.

’’Vamos a ganar el Plan C en San Luis Potosí (...) Ese es el resultado de la elección en San Luis , lo estoy pronosticando, el Plan C es decir tres senadores, nos vamos a llevar todas las diputaciones federales, y es más, nos vamos a llevar la capital, ese es el resultado del Plan C del día 2 de junio en San Luis Potosí’’, expresó.

Por otra parte, destacó que a nivel nacional se implementará una estrategia de atención a las causas para garantizar más seguridad; sin embargo, puntualizó que para lograrlo es vital reformar el Poder Judicial, cuyos ministros y jueces son parte fundamental en la construcción de la paz y la justicia.

’’Ahora lo que quiere hacer la Suprema Corte de Justicia de la prisión preventiva oficiosa. Si sancionan en este sentido, si aprueban en el sentido en donde quieren ir, sería la liberación de más de 60 mil delincuentes en el país’’, condenó.

Entre otros temas nacionales, la candidata de la Cuarta Transformación celebró la posición del movimiento en las encuestas y aseguró que el próximo debate donde los temas serán crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable, será una demostración de lo mucho que ha avanzado México con la política humanista de la 4T.

’’La política del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico, economía moral, el Humanismo Mexicano, que quiere decir: ´por el bien de todos primero los pobres´, prosperidad compartida, que si no hay desarrollo compartido, no es crecimiento; es desarrollo con bienestar y sustentabilidad (...) Se ha demostrado que el modelo es tan exitoso, que todo el mundo está viendo el modelo de México’’, concluyó.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Rita Ozalia Rodríguez, candidata al Senado de la República de Morena; Ignacio Segura Morquecho, candidato al Senado de la República de Morena; René Oyarvide Ibarra, candidato al Senado de la República del Partido del Trabajo y María Teresa Mendoza, candidata al Senado de la República del Partido del Trabajo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR