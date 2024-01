Va alambre de púas contra paso ilegal, insiste Texas

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, advirtió que las autoridades locales colocarán alambre de púas en toda la frontera del estado con México para frenar el paso de los migrantes que crucen ilegalmente hacia Estados Unidos, ya que “ha tenido mucho éxito” esa medida.

“Hace unos meses cruzaban tres mil personas, el día de hoy cero. Entonces sabemos que lo que estamos haciendo en Texas funciona”, aseguró en entrevista con la televisora estadounidense de Fox News.

Recordó que el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no iban a cortar el alambre, “y esa es una buena noticia para ellos porque habrían necesitado muchos cortadores de alambre y si lo hubieran cortado, lo habríamos reemplazado de inmediato. Nosotros vamos a poner alambre por toda la frontera”.

Opinó que no tiene sentido que la administración estadounidense y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, retiren la alambrada de púas en la frontera con México y añadió que el gobierno de Greg Abbott se toma con seriedad la seguridad fronteriza y afirmó que constitucionalmente “tienen la razón”.

Dan Patrick declaró que Texas tiene todo el derecho de defender a sus ciudadanos, al país, por lo cual está haciendo su trabajo. Estimó que 16 millones de personas migraron a Estados Unidos desde que asumió la presidencia Joe Biden, lo cual calificó como “una invasión” por parte de un “ejército” de migrantes ilegales.

“Nos enfrentamos a un ejército. Ellos se enfrentan a un ejército y están bien armados, están bien coordinados. Ellos están haciendo millones de dólares con Joe Biden. No se metan con Texas (…) me alegro de que el presidente dimitiera el viernes y no nos confrontara”, indicó.

La Corte Suprema dio la razón al gobierno de Biden, el pasado 22 de enero, para poder retirar el alambre de púas que autoridades texanas instalaron en un tramo de la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila, para contener la ola migratoria.

El viernes pasado, el mandatario estadounidense urgió al Congreso aprobar un paquete de reformas en materia de seguridad fronteriza, a cambio de “cerrar la frontera” a la migración.