Alborota “filtro” de 1 millón de firmas en la alianza para depurar aspirantes.

El perfilamiento delineado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en el que estableció que quien aspire a la candidatura presidencial por su partido debe someterse a una votación abierta y que debe tener al menos un millón de firmas de respaldo, desató críticas y reclamos entre los posibles cuadros de su propio partido.

En sus redes sociales, la senadora Lilly Téllez aseguró que el método de recolección de un millón de firmas para definir la candidatura presidencial es ilegal, implica “derrochar mucho dinero” y sólo permitirá participar a quien tenga recursos económicos.

Aseguró que no hay garantía de certeza y aclaró que quien controla el partido controla las firmas. “La unión depende del método. Recopilar un millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos”, sentenció, e insistió en que dicha “aduana” tiene nombre y responsabilizó de ella al diputado Santiago Creel, a quien preguntó: “¿Pues quién te financia?”.

Desde hace días, la senadora criticó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por competir y diseñar el método de selección de candidato presidencial al mismo tiempo, por lo que pidió piso parejo a quien desee abanderar la candidatura.

“Santiago Creel: ¿es justo que compitas y diseñes el método al mismo tiempo? Apelo a tu talante democrático: compitamos con piso parejo”, señaló.

Incluso ha mencionado que, de no aclarar el método, no participará en una contienda interna donde ya se sabe el resultado, pues se debe construir por la ciudadanía.

En meses anteriores, PAN y PRI acordaron que para el proceso del 2024 será el albiazul el que conduzca el proceso para la selección del candidato presidencial de la alianza Va por México, y que el tricolor tendría mano en el proceso en el Estado de México y Coahuila.

Ayer, Marko Cortés perfiló que quienes aspiren a la Presidencia de la República deben contar con un mínimo de conocimiento social, así como de intención de voto, además de contar con el respaldo social de al menos el uno por ciento de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades, que significan casi un millón de personas.

“Nosotros sí queremos tomar en cuenta la opinión de toda la sociedad, porque requerimos que quien quiera ser candidato o candidata del PAN y la oposición demuestre no sólo que quiere, sino que también puede ser presidente de México o presidenta de México”, dijo.

Indicó que quien encabece la candidatura de la coalición Va por México deberá tener como objetivo restablecer el sistema de salud, combatir al crimen y disminuir la creciente violencia, así como generar empleos dignos y mejor pagados.

Sin embargo, ante el planteamiento surgieron los primeros brotes de rechazo en el PAN. El coordinador de diputados en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, aseguró que el proceso propuesto es ilegal, pues recabar firmas de no militantes es un acto anticipado de campaña, además de que “darle entrada a López Obrador al proceso; eso es una estupidez monumental y, además, ilegal”.

Adriana Dávila, excandidata a la dirigencia del PAN, dijo a La Razón que el método propuesto es un error, ya que no hay manera de establecer quién legitime las firmas, y coincidió con Döring en que hay un riesgo inminente de que Morena incida en el proceso interno.

“Quienes ganan son los priistas, y más Alejandro Moreno, pues hay un error de confección del método, pues pareciera ser que hay un acuerdo entre dirigencias para ver quién pone a su candidato. Hay muchas dudas, pues no se sabe quién va a revisar las firmas, además de que nadie sabe que Morena y su capacidad de movilización pueden juntar más firmas para poner al aspirante más débil”, apuntó.

Dijo que el guinda puede intervenir en el proceso interno de la oposición por un error en la “génesis” del método de selección, aparte de que es imposible que en tres o cuatro meses algún aspirante pueda armar una estructura para recabar firmas.

“Otro problema son las candidaturas ciudadanas, ya que, si bien en el discurso abren la posibilidad a la sociedad civil, en los hechos es lo contrario”, agregó.

Señaló que, al paso de los días, la molestia se va a ir acrecentando, y dijo que la oposición va muy por detrás en la carrera presidencial, ya que Morena ya casi está en definiciones de candidatos y PAN, PRI y PRD apenas están creando el método de selección, lo que los deja mal parados.

“Apostarle al voto de castigo a Morena es algo muy riesgoso, porque la gente está ávida de participar, pero los partidos siguen sin abrirse y sólo es una simulación, además de que la gente pide una opción y ahora la oposición no la es”, añadió.

A pesar de que Marko Cortés planteó como propuesta el tema de los votos, reiteró que quien desee ser el abanderado de la oposición debe tener “tablas” para demostrar que tiene peso electoral, aunque precisó que sigue en pláticas con las otras dirigencias para definir por completo el método para la alianza.

Gil Zuarth acusa “retén” para dejar a Téllez fuera

Roberto Gil Zuarth, exsenador e impulsor de la campaña presidencial de la senadora Lilly Téllez, denunció que de manera intempestiva y sin aviso, el PAN cambió las reglas para seleccionar a su aspirante, ya que piden recabar el triple del padrón de esa fuerza política para poder participar, lo que deja fuera a políticos y candidaturas ciudadanas.

“Establecen una aduana, una especie de retén para no dejar pasar hoy a la única aspirante que tiene número para poder participar en un proceso de selección de candidatos. Amanecimos con la noticia de que va a haber un proceso que exige, entre otras cosas, reunir más de un millón de firmas, es decir, más de tres veces el padrón electoral del PAN”, aseveró.

En entrevista con Latinus señaló que eso nunca había sucedido en el partido, pues no está en las reglas estatutarias ni métodos extraordinarios, y no es posible que a estas alturas se le dé la espalda a una exigencia ciudadana de participación.

Dijo que es evidente que la normativa tiene dedicatoria, ya que es la única aspirante distinta a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Añadió que si se tiene la estructura del partido, se puede movilizar una estructura lista para recabar las firmas.

“Lilly tiene que organizar prácticamente un partido completo del tamaño, tres veces más grande que el PAN, sólo para poder registrarse al proceso interno. Además, hay una serie de incógnitas que no se entienden, pues no puede recabar firmas fueras de un proceso interno, es ilegal recabar dinero que se ocupa para recabarlas, no hay tiempo, ni garantías, ya que no se sabe cómo es ese proceso”, dijo.

Alito: Cualquier priista puede lograr ese apoyo

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se dijo a favor de que la o el candidato de la alianza Va por México para la Presidencia de la República se designe por medio de un proceso abierto a la ciudadanía, a modo de elección, como lo perfiló el PAN con su propio aspirante.

“Somos un partido nacional. Entonces, nosotros siempre saludaremos ese ejercicio que es una propuesta, pero a nosotros (nos) estimula también”, manifestó, en conferencia de prensa.

Recalcó que su partido siempre estará a favor de que se realice un proceso democrático y de que “se pongan urnas en todos lados”, pues recordó que algo similar se llevó a cabo cuando él fue designado presidente del tricolor y consiguió cerca de dos millones de votos.

Además, afirmó que su partido puede conseguir más del millón de votos de respaldo que planteó Acción Nacional, en principio, como condición para la o el abanderado panista, pero que podría replicarse en la designación del aspirante de la alianza Va por México.

“A los priistas, el millón de firmas, bueno si quieren poner más, más; los priistas podemos hacer eso y más, tenemos estructura, tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos partido”, sostuvo el priista.

Dijo no tener duda de que cualquiera de los seis aspirantes del PRI, interesados en la candidatura de la alianza, conseguiría el millón de votos de respaldo, pues señaló que en las más de 90 mil secciones en el país hay un presidente del tricolor.

Moreno Cárdenas señaló que la alianza ya trabaja en una propuesta, a partir de elementos básicos, con las demandas de todas las personas que aspiran a la candidatura presidencial a nombre de la alianza y la sociedad civil.

“Lo que quiere es un método transparente, equitativo, democrático, representativo, donde jueguen varios elementos, donde haya debates para contrastar, mediciones en encuestas, y que cuente”, dijo.

Otro argumento priista a favor del método propuesto por el PAN es que esa vía permitirá estar en campaña, ir con la sociedad y contar con la intervención del INE para regular el proceso.

“Hay otros mecanismos, encuestas, apertura, representatividad, debates; todo es bueno. Lo que queremos nosotros es un método donde vayamos el PAN, el PRI, el PRD y la sociedad civil de acuerdo para impulsar la mejor candidatura, la más sólida, y ganar la elección”, afirmó.

Asimismo, dijo que no se trata sólo de “sacar a Morena por sacarlo”, sino que la oposición también tiene que fijar postura para construir un mejor país, fortalecer el equilibrio de poderes y generar mejores condiciones de vida para las familias mexicanas.

Por ello, insistió en que la propuesta debe ser producto de consenso y de un amplio diálogo entre los tres partidos que integran la coalición: PAN, PRI y PRD.

“El PRI sabe construir internamente, tiene sus métodos de selección interna, democráticos y participativos.

“No tengo ni la menor duda que cualquiera de los seis de nosotros que participarán en un acuerdo en conjunto, en unidad y pensando en México, lograrían ese millón de firmas y más.

“Porque tienen el respaldo ciudadano, pero tienen al partido también para apoyar y respaldar esa decisión.

“Así es que ahí vamos nosotros atentos y contentos con esas propuestas”, mencionó Moreno Cárdenas.

PRD pugna por método de selección conjunto

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se manifestó por un método de selección de candidato presidencial por la alianza Va por México conjunto y donde participe la sociedad civil, luego de que PAN y PRI ya avanzan en sus procesos internos.

En un videomensaje en sus redes, detalló que harán todo lo que esté a su alcance para que la sociedad civil participe en la toma de decisiones.

Consideró que se requiere un método abierto, democrático, transparente, incluyente y participativo, “porque esto es lo que dará legitimidad a una candidatura presidencial de la oposición, frente al dedazo de Palacio Nacional”, dijo.

“El PRD sigue convencido de que el método de selección de la candidatura presidencial de la oposición debe ser definido por los partidos de la coalición y la sociedad civil, dado que tanto el PRI como el PAN han dado a conocer en los últimos días sus propios procedimientos, el PRD reitera que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para que la sociedad civil participe activamente en estas decisiones”, detalló.

El perredista comentó que es necesario que la candidatura presidencial de la oposición sea construida por los partidos y la sociedad civil, ya que esta última debe participar de manera activa en la toma de decisiones.

El sol azteca se ha pronunciado desde la conformación de la coalición Va por México que el proceso rumbo a 2024 sea lo más claro y transparente, debido a que hay diversos actores políticos de los tres partidos que desean participar en el proceso interno.

Ildefonso Guajardo reprueba plan de firmas del PAN



El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo Villarreal, quien aspira a la candidatura a la Presidencia de la República para el próximo proceso electoral, se manifestó en desacuerdo con la propuesta de Acción Nacional para designar a la o el abanderado de la alianza Va por México mediante la recolección de firmas.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el exsecretario de Economía durante la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto, consideró que el método del PAN podría generar “incentivos perversos”.

Explicó que, de aplicar este procedimiento, podría presentarse el escenario en el que la persona que consiga el millón de votos se moleste y se retire de la alianza para contender de manera independiente.

“Yo en lo personal expresé que me parecería que genera los incentivos perversos de que, si alguien se enoja, pues ya tenga el millón de votos para irse a registrar como candidato independiente y eso sería lamentable, dividiríamos a la oposición. Entonces, tiene sus pros y sus contras”, dijo.

En su opinión, el método viable sería que haya un primer filtro para establecer los criterios mínimos elementales para elegir a quienes podrían participar.

Quienes los cumplan podrán avanzar a una etapa en la que se les permita recorrer el país “aunque sea en una velocidad exprés” en junio, julio y agosto. Luego de ello, tener una primera ronda que deje a tres finalistas para el voto directo en elecciones abiertas a la ciudadanía y militantes de los partidos.

“Lo más importante es, sigue haciéndose referencia al acuerdo de que el PAN lleva mano, yo creo que Acción Nacional puede ser muy bien el coordinador de la consulta de este proceso y ser el responsable de administrar este proceso.

“Considero que ningún partido, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, debe de aspirar a imponer solamente sus métodos en este proceso”, dijo en declaraciones a la prensa.

Militantes piden escoger método más democrático

Las senadoras del PRI, Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu, estimaron que el método de selección del candidato presidencial de la alianza opositora debe ser el de mayor alcance y el más democrático.

La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés, planteó someter la decisión en un método de selección más amplio y garantizar la competitividad de los aspirantes al contar con el respaldo del uno por ciento del padrón, respecto a lo cual la exgobernadora de Tlaxcala puntualizó: “Simpatizo con la idea”.

Al ser consultada por los medios sobre la propuesta, Paredes Rangel dijo que ella no tiene reservas de participar en una dinámica de selección del candidato presidencial de la oposición en el que se demuestre la base de convocatoria que cada aspirante tiene.

“Yo estaría puesta, además, creo que es útil, es necesario que haya un soporte básico, no lo considero cuantioso (el uno por ciento del padrón electoral), que refleje que hay capacidad de convocatoria”, dijo.

Subrayó que, en lo personal, considera que se debe tomar en consideración un ejercicio similar al de las elecciones primarias, por lo que se pronunció porque haya una apertura.

La exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, aseveró que se debe optar por el método que sea el más democrático, de modo que todos los que aspiran lo hagan en equidad.

Sostuvo que, ante Morena, la oposición debe encabezar un proyecto abierto, incluyente y plural, por lo que debe ser la ciudadanía la que decida quién es el mejor para encabezar la propuesta presidencial opositora para 2024.

“El proyecto de 2024 tiene que plantearse con un espectro más amplio no sólo pensando en la Presidencia, sino en las candidaturas al Congreso.

“Son miles de cargos de elección popular en 2024 que nos van a dar una oportunidad de plantear una redistribución del poder político. Ganar la presidencia y lograr una representación más plural en el Congreso”, señaló.

Ambas priistas recordaron que desde el tricolor se analizan mecanismos que sean de mayor apertura y participación.