Alejandro Encinas lamenta obstáculos del Poder Judicial para avanzar en caso Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, lamentó que jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) obstaculicen los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un comunicado, el funcionario federal condenó que las autoridades dejaran libre del delito de delincuencia organizada a dos miembros de la banda delictiva “Los Tilos”, aunque aclaró que seguirán detenidos por este caso y una posible participación.

El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito, por lo tanto, no podrían ser procesados nuevamente, sin embargo, el juzgador no considera que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto