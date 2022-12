Alejandro Moreno: PRI salvó al INE y al TEPJF con su voto

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que el tricolor salvó con sus votos al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Indicó que así como el PRI votó en contra de la Reforma Eléctrica y de las iniciativas en torno a la Guardia Nacional, también votó en contra de la Reforma Electoral del gobierno, que rompía el régimen democrático y acababa con la democracia en México. “Eso es lo que estamos haciendo; siempre defendiendo la democracia y las instituciones electorales”, expresó.

Dijo que los adversarios están preocupados porque saben que el PRI y la coalición Va por México es fuerte y aseguró, que en 2023 ganarán en Coahuila y el Estado de México.

El priista aseveró que el país es un desastre, porque se tiene un gobierno que no sabe trabajar y que no da resultados, por ello, destacó que los priistas no se echan para atrás porque “somos gente valiente, y vamos a dar la batalla por amor a México. Vamos a trabajar siempre, porque el PRI es eso, la fuerza y la fortaleza de nuestro país y de nuestro pueblo”, indicó en gira de trabajo por Puebla.

DGC