Se guarda Alito hasta el final sede de asamblea para reelegirse, acusan

Tras darse a conocer un pronunciamiento donde más de 250 priistas intentan frenar la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri, firmante de este desplegado, aseguró que la asamblea prevista para este domingo es “síntoma” de una dirigencia caracterizada por la secrecía “para que nadie que pueda cuestionar sus determinaciones”; mientras que Manlio Fabio Beltrones aseguró que se violaría, con la reelección, el “espíritu anti reeleccionista” del PRI.

En entrevista para La Razón, Sauri Riancho, explicó que el desconocimiento de la ubicación del pleno de la asamblea también busca excluir “y para que nadie pueda asistir, no a esta asamblea, sino a ninguno de los órganos colegiados del partido y a quienes ‘colamos’, por decirlo de alguna manera, y tratamos de ejercer nuestro derecho a exponer nuestros puntos de vista, somos inclusive, verbalmente agredidos”.

Recordó una sesión del Consejo Nacional, donde se discutía la finalización de la actual dirigencia, la cual, explicó que debería haber concluido sus funciones el 19 de agosto de 2023.

“Claudia Ruiz Massieu y yo, pedimos la tribuna para argumentar en contra de esa determinación de prolongar la dirigencia, y hubo participaciones, lamentablemente de mujeres jóvenes, que no se subieron a argumentar a favor, sino a agredirnos en lo personal a Claudia Ruiz y a mí; pero eso vamos a decir es una anécdota”.

Aseguró que lo sustantivo es remarcar los “vicios de ilegalidad” con los que se convocó la asamblea “por parte de una dirigencia nacional cuyo presidente ha conducido al partido al borde del abismo”; pues detalló que “todavía no concluye el proceso electoral, y al no concluir este, los partidos políticos no pueden reformar sus documentos básicos, ni pueden hacer cambios de dirigencia”.

De acuerdo con esto, Dulce María Sauri expresó su sentir y recalcó que “vale la pena luchar por este gran partido histórico”, y envió un mensaje a Alejandro Moreno al señalar: “Yo reclamo que quien se robó al PRI lo devuelva: Alejandro Moreno se lo ha robado”.

Además, señaló que el desprestigio de este instituto político, en “un sector amplio de la ciudadanía, se debe, en buena medida, a la actual presidencia del Comité Nacional; la cual profundizó un problema que el partido ciertamente traía, pero lo profundizó en los últimos años; a tal grado de pretender cambiarle el nombre al PRI”.

Así mismo, dijo que con esta pretensión es un equivalente a “comprar un barril nuevo, le eche vinagre y espere que, por el hecho de que el barril, es nuevo el vinagre se va a volver vino. Eso sería lo que significaría el cambio de nombre del PRI: algo absolutamente cosmético y sin ningún tipo de contenido; y además para efectos prácticos ahí sí, lograría Alejandro Moreno, no solamente llevar al PRI a al cuarto o quinto lugar en resultados electorales, sino también en la boleta electoral”.

Explicó que no comprende las razones por las que Alejandro Moreno desea permanecer a la cabeza del PRI, “pues la única razón por la que yo creo que puede desear permanecer Alejandro Moreno al frente del PRI, es por las prerrogativas, es decir, por el dinero que recibe el PRI de financiamiento público; que aún con este descenso muy importante de la votación del resultado del 2 de junio, puede ser significativo. Es la única razón que ya alcanzo a ver”.

Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, otro de los firmantes del desplegado, reconoció que, en otros institutos políticos como el PAN y el PRD, en asambleas se debate lo que ocurrió en el pasado proceso electoral, sin embargo, aseguró que en el PRI, en “una pretendida asamblea, en la que no se ha logrado discutir bien lo que nos pasó y lo que tenemos que hacer bien, y una propuesta que me parece inadecuada y absurda es decir que la solución está en la reelección de nuestras dirigencias”.

En entrevista radiofónica con Javier Risco, Beltrones Rivera, hizo memoria al asegurar que el Revolucionario Institucional ya había pasado por proceso críticos en su historia, ejemplificó la décimo cuarta asamblea, después de las elecciones de 1988 “donde nos tomó cerca de un año de discusiones para poder hacer cambios a los estatutos y otros planteamientos”.

Así mismo, explicó que el PRI, “en sus orígenes nació con un espíritu anti reeleccionista”; y planteó que la discusión “para acercarnos a la verdadera solución y la otra (la reelección), es simplemente ligera”. Además, recalcó que, para él, esto no es “un asunto personal en contra de Alejandro Moreno, para mi es la parte esencial de que se rompe con un principio que puede ahora sí partir más allá de la mitad al partido”.

Aseguró que la asamblea organizada por Moreno Cárdenas “parece hasta clandestina, porque las convocatorias no fueron abiertas”; además dijo que si “la asamblea no se llena de sensatez y vota por un tema que es agraviante como el principio de no reelección, entonces sí vamos a entrar en una dificultad mayor”, explicó y agregó que “en el caso de que suceda, iremos a combatirlo a los tribunales adecuados”.