Anuncia que creará la Alianza Progresista por México

Alejandro Murat presenta su renuncia 'con carácter irrevocable' al PRI El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer que ha presentado su renuncia, con carácter irrevocable, al PRI; dijo que no puede formar parte de algo que no lo define como persona ni político y no corresponde a la versión de país en la que quiere seguir participando