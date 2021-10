A alerta de género más recursos, pero feminicidios siguen al alza

En 2021, año en que el Gobierno federal ha dado más recursos para la protección de mujeres a través de la Alerta de Violencia de Género (AVG), el feminicidio sigue al alza debido a que en los primeros ocho meses del año registra más carpetas de investigación por el delito que en los últimos cuatro años.

De enero a agosto de 2017 se contabilizaron 516 carpetas por feminicidio, en 2018 567; para 2019 fueron 615; 2020, 622, y en 2021 van 672, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SESNSP).

Aunque este año sea el más alto en recursos, sigue siendo muy poco para combatir el delito. Lo que falta es un eje a nivel nacional con objetivos a corto, mediano y largo plazo Ana Yeli Pérez

Asesora jurídica del ONC

En tanto, en 2017 el Gobierno federal destinó 17 millones 068 mil 106 pesos para Alerta de Género; para 2018, 59 millones 863 mil 170; en 2019, 101 millones 591 mil 379; en 2020, 79 millones 855 mil 170 y en 2021, 113 millones 669 mil 184.

Al respecto, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y directora de Justicia Pro Persona, dijo a La Razón que el tema del recurso que se da para combatir la violencia sigue siendo muy poco, debido a que no sólo el Gobierno federal debe otorgar dinero, sino estrategias que ayuden a erradicar el problema de la violencia contra ese sector de la población.

“El asunto de los dineros es un tema controvertido. Aunque este año sea el más alto en recursos, sigue siendo muy poco para combatir el delito, porque son los municipios y los estados quienes también deben generar estrategias para minimizar el problema. Lo que falta es un eje a nivel nacional con objetivos a corto, mediano y largo plazo, debido a que cada entidad tiene esfuerzos aislados”, estimó.

La activista dijo que otra de las situaciones es que en los Ministerios Públicos hay una falta de capacitación con perspectiva a favor de la mujer, ya que son criminalizadas y no hay acceso correcto a la justicia, además de que en los estados no se sigue una estrategia junto a la Federación, lo que genera diferentes resultados que no siempre se traducen en mejoras.

“El dinero es importante, pero de nada sirve si no viene acompañado de una estrategia. Este es el año con más recursos, pero el que más feminicidios tiene, y eso no es un resultado sino un retroceso, por eso se debe revisar cómo se utiliza”, dijo.

La violencia ha imperado desde hace muchos años; no podemos ponerle un curita y ya. Es un sistema que ya generó una estructura que no se ha atendido Perla Acosta

Directora de Más Sueños

Los estados que más reciben dinero en 2021 para protección a la mujer son: Estado de México, aunque las activistas aseguran que se ha traducido en avances; Veracruz, 14 millones 010 mil 076; Baja California, nueve millones 225 mil 786, y Sonora, nueve millones 232 mil 592

Por separado, Perla Acosta, directora de Más Sueños, comentó que dar dinero para el combate a los feminicidios es bueno, sin embargo, se requiere una estrategia integral con los tres órdenes de gobierno para avanzar, ya que es un tema estructural que no se puede erradicar de la noche a la mañana.

“La violencia ha imperado desde hace muchos años; no podemos ponerle un curita y ya, no podemos cambiar los años atrás se resuelvan rápido, ya que es un sistema que ya generó una estructura que no se ha atendido”, señaló.

La experta mencionó que el tema de la protección de género no solo compete a las autoridades, sino a la sociedad en general, porque está arraigado en las acciones y pensamiento del mexicano.

Urgen mayor coordinación en combate a la violencia

Los tres órdenes de gobierno deben fortalecer acciones focalizadas para atender a las familias de víctimas de feminicidio y para evitar la repetición de estos delitos en los municipios que presentan mayor concentración de casos, refirió la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.

Destacó que, conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de este año se registraron 672 carpetas de investigación por este delito, pero la mitad de estos casos se concentraron en 69 municipios.

De estos, en 20 municipios, ocurren una cuarta parte de los crímenes contra mujeres, la por lo que es necesario que en esos territorios se afinen aún más las estrategias de intervención, detalló.

Estos 20 municipios son Culiacán, en Sinaloa; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, en Jalisco; Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en Ciudad de México; Benito Juárez, en Quintana Roo; y Puebla, en Puebla.

También Tijuana, en Baja California; Ecatepec, Chicoloapan y Tultitlán, en Estado de México; Guaymas y Hermosillo, en Sonora; Tapachula, en Chiapas; Irapuato, en Guanajuato; y San Luis Potosí, en San Luis Potosí.

Expuso que varios de los estados a los que pertenecen los municipios de mayor incidencia de este tipo delitos, ya cuentan con el mecanismo de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), lo que les permite realizar acciones con mayor capacidad de focalización.

Sin embargo, destacó, en el caso de entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Tabasco, que aún no cuentan con este mecanismo, es importante que se articulen medidas específicas de prevención del feminicidio y de atención a víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencias.