¿Por qué no me llegó la alerta sísmica al teléfono celular? Estos son los motivos

Llegó el día: este lunes 19 de agosto, autoridades federales advirtieron que enviarían un ensayo de alerta sísmica a los teléfonos celulares de los mexicanos, por lo que muchos se previeron para no confundir este ejercicio con una advertencia real… aunque muchos no recibieron el mensaje.

Pasadas las 11:00 horas, que fue el momento en el cual se prometió lanzar este ejercicio de alerta, usuarios en redes sociales expresaron su decepción al no recibir el dichoso mensaje. “¿Y la alerta?”, “Nos quedamos esperando”, “Nos dejaron vestidas y alborotadas”, fueron algunas de las reacciones en medios digitales.

Sin embargo, si no recibiste este mensaje no fue algún error ni significa que el sistema de alertamiento estará comprometido. La explicación es sencilla, así que toma nota porque, si te quedaste esperando este mensaje, no fue tu culpa.

Estos son los motivos por los que no recibiste el mensaje de alerta sísmica

Desde hace tiempo, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Laura Velázquez había informado que este lunes 19 de agosto se enviaría a los teléfonos celulares de los mexicanos un ensayo de alertamiento sísmico por mensaje SMS.

“Todas las telefonías ya están preparadas, pero tenemos que dar garantía de que será un sistema seguro y que va a comunicar la prevención que nosotros buscamos”, anunció la secretaria en su momento.

Pero, entonces, ¿por qué no escuche la alerta ni recibí el mensaje?

En primer lugar, Protección Civil informó oportunamente que no se escucharía una alerta sonora como en otras ocasiones, y que toda la comunicación sería a través del sistema SMS, por lo que, incluso, tampoco se necesitaría internet.

Este lunes 19 de agosto a las 11:00 horas, se emitirá una notificación de prueba en teléfonos celulares de la #AlertaSísmica. Esta acción es organizada por la @CNPC_MX para la implementación del Sistema Cell Broadscast.

Sin embargo, el mensaje no llegó y la explicación que podría otorgarse para esto es que desde un principio se avisó que la prueba se haría en un grupo cerrado de portadores de línea telefónica, que, además, estarían ubicados en la Ciudad y Estado de México.

Por lo tanto, es posible que algunas personas sí hayan recibido el mensaje y no lo hayan reportado, que éste se haya enviado a un grupo de control muy cerrado, o bien que el sistema verdaderamente haya fallado. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha explicado lo sucedido.

