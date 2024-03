Prevén tercera ola de migrantes a México por crisis que hunde a Haití

Los conflictos políticos y sociales que se viven en Haití podrían ocasionar una tercera ola de migrantes hacia México —tan sólo hace un par de días, autoridades de Panamá y Colombia informaron que detectaron un aumento del paso de migrantes haitianos por la selva del Darién— pues cientos buscarán alejarse de la violencia que se ha vuelto una constante en esa nación, aseguraron expertos.

José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), confirmó que sí habrá una nueva llegada masiva de migrantes de Haití, aunque precisó que es necesario ver si lo hacen con mayor número o se mantienen los que hasta el momento se tienen en México, debido a las intervenciones que harán desde Estados Unidos, Canadá y México.

“Sí van a seguir llegando, pues la tendencia se sigue manifestando, por ello se va a mantener la migración, aunque es necesario esperar lo que hagan Estados Unidos, Canadá y México, que ya están analizando el tema, para tratar de hacer algo por esa nación”, explicó.

En entrevista con La Razón, el experto detalló que la crisis haitiana tiene al menos cinco años, cuando llegaron los primeros 10 mil migrantes a la frontera norte de México, además que muchos se han ido asentando en diversos estados.

“En México los haitianos se sienten bien, y han visto en el país un lugar para asentarse y comenzar de nueva cuenta su desarrollo, por ello, no descartemos que haya más llegadas de esos ciudadanos”, dijoel experto.

Indicó que las autoridades mexicanas deben apoyarles con regularización y refugio, aunque muchos de ellos ya comenzaron a ver a Estados Unidos como lugar de llegada, por lo que no se descarta visas laborales y humanitarias, a fin de que puedan trasladarse a su destino final.

La situación en el país caribeño se recrudeció este año, tras el estallido criminal de las bandas que buscan apoderarse del territorio en una fuerte ola de violencia; incluso, con lujo de impunidad liberaron a cientos de reos de prisiones locales.

En este escenario, cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), registraron que hasta marzo suman 362 mil personas que han salido de Haití para resguardarse de la ola de violencia.

Otro hecho que enmarcan la situación de ese país es la renuncia del primer ministro Ariel Henry por su falta de capacidad para remediar la situación.

Y mientras, en México se registraron 19 mil 210 detenciones de ciudadanos de esa nación en 2021, mientras que para 2022 se reportaron cuatro mil 503; en 2023 se elevó a 45 mil 091 y tan sólo en enero de este año son ya seis mil 149.

Además, la misma ONU elevó las alertas al considerar que más de un millón de personas se encuentran a un paso del hambre crónica, mientras sus recursos para proporcionar comidas calientes se acabarán en dos semanas, además que la violencia dificulta la distribución de alimentos, prueba de ello fue que en redes sociales se hizo viral un video en el que algunas personas en el país caribeño comenzaron a realizar actos de canibalismo, ante la falta de alimentos.

Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan, coincidió que hay una fuerte llegada de migrantes de Haití durante los últimos meses, pues tan sólo en su albergue hay más de cien personas, varias de ese país, además, dijo que la situación es tan grave que es normal esperar a que vayan a llegar con más frecuencia.

“Claro que van a llegar más, es necesario prepararse para una nueva ola, aunque ésta no se ha detenido desde 2021. Nosotros vimos que en enero hubo mucha gente y hasta el momento no ha bajado, tenemos cien personas y no podemos con más”, explicó.

Dijo que es preocupante que haya tanta gente de Haití sin regularización y oportunidades en México, pues como ejemplo, dijo el caso de la capital, en donde su arribo masivo ha colapsado calles, avenidas, colonias, mercados y camellones.

“Hay mucha gente y si siguen llegando van a engrosar a los cientos que se encuentran en las calles. Acá cuando llegan al albergue nos cuentan que son presas de las mafias al estar allá, y al intentar salir, aparte que son presas constantes de las extorsiones y es un círculo que no termina”, mencionó.

La activista consideró que el Gobierno de México debe contar con una política migratoria adecuada para regularizar a los haitianos, pues sus ciudadanos realmente necesitan ser protegidos.