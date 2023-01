Alertas del INE sobre Reforma Electoral “desinforman y confunden”, acusa diputado morenista

Las advertencias hechas por el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al Plan B de Reforma Electoral vienen de una “falta de imaginación”, y con ellas se “desinforma y confunde”, acusó el diputado de Morena Hamlet García Almaguer, respecto al análisis que elaboró el órgano.

En respuesta a las múltiples consecuencias sobre las que alertó el Instituto en cuanto a las modificaciones impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, el legislador refirió que el órgano no ve las “oportunidades” de ahorro que representan los cambios para resolver los mismos problemas que plantea.

Cambios en voto en el exterior no altera Constitución, dice

El morenista rechazó que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), trastoque la Constitución por intervenir en el proceso para que mexicanos en el exterior emitan su voto.

“Olvida que, así como en el INE hay un servicio profesional —que él defiende— hay un servicio profesional de la Cancillería; hay personas de carrera que llevan trabajando para la Secretaría de Relaciones Exteriores 12, 18, 24 años y han trabajado para gobiernos de todos los partidos, entonces no sé por qué va a desconfiar del Servicio Exterior. Es un contrasentido”, dijo a La Razón.

En su análisis, el Instituto resaltó que las modificaciones para el voto en el exterior serían violatorias del artículo 41 constitucional , pues éste marca que el INE es el único que tiene la facultad para elaborar la lista de electores.

leer más Advierte el INE intromisión en lista nominal y revés a equidad por Plan B

“Defienden rentas pagadas a sobrecosto”

En el mismo sentido, el diputado discrepó sobre los riesgos para el resguardo de datos sensibles e infraestructura informática que el INE vio al trasladar los módulos ciudadanos a lugares públicos.

García Almaguer acusó al órgano de “defender las rentas pagadas a sobrecosto” de los sitios en donde actualmente se encuentran los módulos.

Asimismo, acusó al INE de “desconocimiento de la infraestructura del país”, pues, señaló, las universidades y hospitales también cuentan con un sistema de telecomunicaciones sólido dada la información que estas instancias deben manejar a diario.

“Los ciudadanos no actualizan su credencial porque están ocupados en sus labores y porque los módulos del INE no están ubicados en lugares de mayor tránsito, en donde los ciudadanos hacen trámites todos los días. ¿Por qué no poner un módulo en el Palacio de San Lázaro? Que tiene un flujo de cerca de diez mil personas al día; en las ciudades judiciales que el Consejo de la Judicatura ha construido en todos los estados durante los últimos 20 años, ¿van a decir que las universidades públicas están partidizadas?, ¿que el Poder Judicial está partidizado?, pero van y los esconden en centros comerciales para pagar rentas carísimas ”, comentó.

Síguenos en Google News.

AM