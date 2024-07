Alfaro se va…, ¿pero no se va?

Y aunque está por terminar su administración, quienes conocen de política en Jalisco, nos comentan que no hay que perder de vista lo que ocurra con el gobernador Enrique Alfaro, quien ayer dio cuenta de que no tiene en el corto plazo alguna actividad política por realizar, pero, y ahí es donde hay que tomar nota, indicó que sólo regresaría a la política para ser Presidente de la República. “Decidí retirarme de la política y mantengo mi decisión, llegué hasta donde me propuse, y si en el futuro decido regresar también se los comunicaré”, dijo en principio. Pero agregó: “La única cosa por lo que decidiría regresar a la política algún día es para ser Presidente de la República. No aspiro jamás a ser diputado o senador; yo me propuse ser gobernador de Jalisco y soy gobernador de Jalisco; si algún día decido entrar en la ruta de la política de nuevo, será para buscar ser Presidente de México, pero no es algo que esté en mis manos, ni en mis planes en este momento, mi apuesta de futuro profesional está en el futbol”.