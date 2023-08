Alfaro en diferendo con Dante: “No seré presa de burócratas de partido”

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, escaló el tono de su crítica y acrecentó la distancia que marcó en días pasados de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, a quien señaló que ve “fuera de control”, luego de que el dirigente partidista publicó una carta abierta en la que defendió que su partido irá solo a las elecciones presidenciales del próximo año.

Dijo que nunca más en su vida y carrera política se someterá a decisiones de partido. “Yo nunca, nunca más, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco; aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro, y el que crea que puede hacerlo, pues es porque no nos conoce”, advirtió.

Luego de asegurar que en Jalisco hay un proyecto con “vida propia”, que no aceptará ninguna imposición, Alfaro Ramírez lamentó nuevamente la postura rumbo a las elecciones del 2024 del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien dijo ver, además, “declarando cosas de manera muy desesperada”.

Aunque intentó evadir el tema al asegurar que está concentrado en su responsabilidad al frente del estado, el mandatario afirmó sentir tristeza por el manejo que se ha dado a la discusión a nivel nacional.

Adelantó que en los próximos días platicará sobre la situación junto con su equipo político; es decir, “quienes hemos formado, que siempre me han ayudado y que siempre tendrán mi apoyo y respaldo”, para tomar “las decisiones correctas”.

Alfaro Ramírez advirtió que son un proyecto con identidad propia, con libertad, que no acata órdenes de ningún dirigente partidista.

“Esto es un movimiento de mujeres y hombres libres, que participamos por voluntad propia en un proyecto, que pues yo siempre creí que respetaba lo local como base de lo nacional. Esperemos que regrese en algún momento la sensatez y que las decisiones que se tomen desde Jalisco sean las mejores para el estado y el país”, declaró en entrevista.

Al insistir en que el proyecto que emanó en Jalisco “tiene vida propia”, Alfaro Ramírez advirtió que, si se decide excluir e ignorar lo que ahí se opina, “pues ya encontraremos qué hacer; de muchas peores hemos salido”.

El mandatario estatal “lamentó” la postura emitida por el dirigente Dante Delgado, a quien, a pesar de externar afecto, ahora lo ve fuera de control y espera que “recapacite”.

“Es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada; ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él; sobre todo, es un hombre que, por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles”, declaró.

Al referirse a la segunda carta enviada por Delgado Rannauro a la sociedad, en la que reiteró que el partido naranja no se sumará a las alianzas, el jalisciense refirió que cada quien deberá procesar lo que contiene el documento.

“Lo expresado en este documento, pues tiene mensajes muy específicos que tendrá que procesar cada quien, en el ámbito de su responsabilidad. Leía al final de su carta que decía que había que cambiar la historia y no repetirla; pues yo simplemente diría: la historia que yo me comprometí a cambiar ya la cambié, ya hicimos lo que nos tocaba hacer. Les deseo éxito en su ruta, les deseo que las cosas salgan bien, no quiero polemizar más”, exclamó.

Enrique Alfaro acusó que hay quienes están “nublando” la visión del dirigente emecista por medio de opiniones en redes sociales en las que afirman que es posible ganar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y a Morena.

“Lo único que yo podría decirles es: aquí en Jalisco y su servidor ya le ganó al Revolucionario Institucional, a Acción Nacional y a Morena, una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces, las que quieran. Yo no lo declaro, yo lo hago”, aseveró el gobernador jalisciense.

“Que demuestren lo que declaran con hechos. Ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos, del que viven muchos vividores que están ahí alrededor de ese proyecto, diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión”, concluyó.

Marko le recuerda a Dante que fue priista



Ante el señalamiento de Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano (MC), respecto a que no se aliará con “los impresentables” del PAN y del PRI, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, le recordó que él también fue militante del tricolor y muy cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, durante la plenaria de los senadores del partido, dijo que no es la primera ocasión que las decisiones de Delgado afectan a la oposición y le advirtió que si busca hacerle el trabajo sucio al Ejecutivo federal, la historia lo juzgará.

“Que recuerde dónde militaba él anteriormente, uno; dos, lo que es importante es tomar una definición clara, de qué lado de la historia quieres estar, porque lo que está haciendo el Presidente es maquiavélicamente querer dividir a la oposición, nosotros no vamos a dividir a la oposición, nosotros estamos cohesionando, y si él (Delgado) quiere hacerle el trabajo sucio a Morena y al Presidente López Obrador, la historia lo juzgará.

“Sólo les recuerdo: si hubiéramos ido en el 2021 coaligados los cuatro partidos, hoy la Cámara de Diputados tendría mayoría simple opositora. De ese tamaño es la irresponsabilidad de no anteponer el bien superior del país al interés partidista”, manifestó Cortés Mendoza.

En respuesta a la carta pública en la que el emecista ratificó su rechazo a una alianza con PAN y PRI, dijo que en su partido sigue abierta la puerta para construir un acuerdo con quienes ven en Xóchitl Gálvez la oportunidad de corregir al país.

“En este proyecto caben todos. Por supuesto, los panistas; los expanistas; perredistas; priistas; arrepentidos morenistas, petistas, verde ecologistas y todos los de MC. Muchos de ellos, incluidos Dante Delgado, fue militante del PRI y fue aliado de López Obrador. Sin embargo si hoy coincide con nosotros (...) Acción Nacional y Xóchitl Gálvez les abrimos la puerta”, indicó.

Pese a insistencia, no hay alianza, sostiene dirigente

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ratificó que a pesar de las presiones externas y de los costos que tendrá que pagar, para los comicios presidenciales del 2024 contenderán sin alianzas.

A través de una carta abierta, el emecista puntualizó que la elección del año próximo va a poner a prueba a todos, y aseguró que el partido naranja no va a traicionar al pueblo y mantendrá su postura de ir por su cuenta.

“No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, aseveró.

En el documento, el senador veracruzano expuso que, a pesar de los “ataques del PRIAN y los juegos perversos del Presidente”, tienen 10 razones que respaldan su posicionamiento en contra de las alianzas.

Subrayó que Movimiento Ciudadano no va a unirse a los partidos que causaron la tragedia del país, en referencia al Revolucionario Institucional (PRI) y a Acción Nacional (PAN), que, apuntó, en los últimos años perdieron 23 gubernaturas.

Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora, sin poder, no van a poder y van a perder

Dante Delgado, Dirigente nacional de MC

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar. Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos.

“Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan. No se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son, para los mexicanos, sinónimo de corrupción. Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años”, indicó.

El líder nacional emecista aseguró que las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que se unan a las alianzas de la vieja política, pero tampoco están de acuerdo en sumarse a una alianza para “hacerle el juego a Morena y al Presidente”.

“Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que eso suceda”, remarcó el dirigente de MC.