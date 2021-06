Alfonso Durazo respalda propuesta de pasar Guardia Nacional a Sedena

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo dio su total respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que "no se eche a perder como la Policía Federal".

Luego de más de dos horas de reunión con el primer mandatario en Palacio Nacional, a donde también llegó la gobernadora electa de Campeche, Layda Sansores, Durazo afirmó que "no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por exmilitares y exmarinos".

Opinó que se tiene que ser práctico en este momento, pues la única opción de coordinación de una instancia como la Guardia Nacional es que sea adscrita a la Sedena.

Fructífera reunión esta tarde con el Presidente @lopezobrador_. Muy alentador recibir su apoyo, tanto para las acciones inmediatas como para los proyectos estratégicos que nos permitirán recuperar la grandeza de #Sonora y mejorar el bienestar de las y los sonorenses. 1/2 pic.twitter.com/38IH4wyIjC — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) June 16, 2021

"La Guardia Nacional tiene que formar sus propios cuadros, pero la formación de cuadros lleva mucho tiempo, por ejemplo, la Guardia Nacional requiere 250 mandos, groso modo de nivel coronel, ¿de dónde los vas a sacar?", aclaró.

A pregunta expresa si esta decisión de pasar la GN a la Defensa Nacional no va en contra de la reforma que se aprobó para que el mando fuera 100 por ciento civil, el exsecretario de Seguridad federal acotó: "Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil, propónganmelo, no hay".

El sonorense destacó que se ha avanzado en materia de inseguridad, pero quedan todavía rezagos que tienen que ver particularmente con homicidios dolosos.

Respecto a los proyectos y desafíos en Sonora, Alfonso Durazo comentó que planteó al Presidente López Obrador apoyo al desarrollo del puerto de Guaymas como plataforma para el relanzamiento económico de la entidad.

Leer más Alfonso Durazo se reúne con el Presidente López Obrador

Otro tema que pretende tener respaldo del gobierno federal es impulsar al aeropuerto de Ciudad Obregón como centro logístico internacional y de carga.

Durante la larga conversación con López Obrador, el gobernador electo de Sonora también abordó lo relacionado con la justicia para los pueblos yaquis, y buscar una solución integral para Cananea.

Layda Sansores también acudió a reunión con el Presidente

A Palacio Nacional llegó también la mandataria electa de Campeche, Layda Sansores Sanromán, quien al salir del recinto no dio declaraciones a la prensa, pues de inmediato abordó su lujosa camioneta.

Durazo y Sansores son los dos primeros gobernadores electos de extracción morenista que se reúnen con el Presidente de la República.

LRL