Alfredo Jalife-Rahme ya fue liberado: AMLO; 'se debe garantizar libre expresión'

Al confirmar que ya fue liberado Alfredo Jalife-Rahme, quien fue detenido en Nuevo León, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe garantizar la libertad de expresión y que no haya censura a pesar de los excesos que en ocasiones se presentan.

MÁS INFORMACIÓN Detienen al analista político Alfredo Jalife-Rahme tras denuncia de Tatiana Clouthier

“Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Ya pasó, cada quien que haga sus conclusiones, yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto; a Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, y a Jalife también y espero que me comprendan las partes”, afirmó.

#ConferenciaPresidente | Jueves 7 de diciembre de 2023. https://t.co/bda3Pfv7Wg — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 7, 2023

En la conferencia de prensa matutina, AMLO informó que estuvo pendiente hasta ayer por la noche del caso de Jalife, con el propósito de que se procurara su libertad tras ser aprehendido en el estado de Nuevo León por la denuncia que interpuso la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier por difamación.

“Tiene que ver con un derecho constitucional, con los artículos sexto y séptimo de la libertad de las ideas, y esto también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura, pueden haber excesos pero no debe limitarse la libertad”, señaló.

López Obrador dijo que hay que ser respetuosos de las libertades, e incluso destacó que si presentara denuncia “por todo lo que me inventan, por todos los ataques, claro cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo.

“Hay quienes dicen: ‘a mí me lo compruebas, si no te denuncio’ y hay que respetar también ese criterio”, expresó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR