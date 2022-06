Alianza cierra filas contra 4T, entre dudas y pullas sobre su continuidad

La alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, proclamó una “moratoria constitucional” con la que buscará hacer frente a lo que consideró una “embestida” y amenaza por parte de Morena, luego de la jornada electoral del domingo pasado.

Los dirigentes de estos partidos, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, también anunciaron que propondrán, ante el Congreso de la Unión, crear una comisión especial para investigar los presuntos nexos entre el Gobierno federal y el crimen organizado.

“El Presidente López Obrador ha dicho: ‘presenten pruebas, no sólo acusen’, repitiendo algo que debería aplicarse a sí mismo cada vez que acusa, ¡que presente pruebas de sus dichos! Que tenga la autoridad política y moral para hacerla, pero las pruebas de la relación del crimen organizado con el gobierno las conocemos todos”, dijo Zambrano Grijalva.

En conferencia de prensa, responsabilizaron nuevamente a funcionarios federales, militantes de Morena y sus aliados, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por las condiciones en las que se desarrollaron los comicios, en los que la alianza no resultó favorecida.

Aseguraron que sus candidatos y demás integrantes fueron sujetos de diversas agresiones, particularmente Carolina Viggiano, quien contendió por la gubernatura de Hidalgo.

No vamos a permitir reformas constitucionales dañinas, que no va a pasar su pretendida Reforma Electoral que busca desaparecer al INE y a los órganos electorales e independientes en esta materia

Jesús Zambrano Grijalva, Dirigente nacional del PRD

En otro sentido, el dirigente del PAN, Marko Cortés, dijo que tanto el titular del Poder Ejecutivo, como “sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión”, han sido intolerantes y han mostrado una actitud de “cerrazón y aversión” a la deliberación democrática y a los procesos constitucionales de discusión.

Por ello, los líderes partidistas anunciaron que, en lo que resta de la LXV Legislatura, no aprobarán en el Congreso de la Unión cualquier iniciativa de reforma o modificación a la Constitución Política.

Además, las y los diputados y senadores que presidan o participen en los órganos de gobierno camerales, así como las comisiones y grupos de trabajo, sólo se involucrarán “en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar curso y trámite al proceso legislativo”.

Un tercer punto de la moratoria constitucional anunciada señala que la alianza estará alerta para impedir la aprobación de iniciativas que violen la Constitución y recurrirán a instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El perredista Jesús Zambrano advirtió que “no vamos a permitir reformas constitucionales dañinas, que no va a pasar su pretendida Reforma Electoral que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales e independientes en esta materia… No queremos que esto suceda y, por lo tanto, no pasará, y tampoco pasará la pretensión de militarización de la seguridad pública”.

El panista Marko Cortés también hizo un llamado a la sociedad a sumarse para denunciar cualquier acción “que atente contra la democracia”, pues dijo que ésta se encuentra “bajo amenaza”.

Respecto al plano electoral, el priista Alejandro Moreno señaló que las tres dirigencias han comenzado el ejercicio de la autocrítica y hoy mismo darán marcha a los preparativos para buscar las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, que estarán en juego el próximo año.

Además, reafirmaron que habrá “tiro” para las eleciones del 2024 y ya se alistan para la contienda de ese año, cuando, además de la Presidencia de la República, se buscarán cargos estatales y municipales en todo el país.

El dato: durante la sesión del miércoles, senadores de Morena y oposición se lanzaron mutuas acusaciones de que los triunfos que consiguieron el 5 de junio fueron por apoyos del crimen.

Advierten freno a Morena en elecciones de Coahuila

Ante la advertencia de Morena de que arrasará en Coahuila y el Estado de México en el proceso electoral del 2023, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que en la elección coahuilense frenarán el avance del guinda.

En entrevista, afirmó que a diferencia de Morena, el Revolucionario Institucional mantiene una estructura fuerte en Coahuila y conserva su liderazgo, por lo que descartó que el partido oficialista de la Cuarta Transformación tenga posibilidad de avanzar en ese territorio.

El exgobernador de Coahuila señaló que, además, el tricolor cuanta con la fortaleza de un buen gobierno con el actual mandatario, Miguel Ángel Riquelme, quien salió de las filas de ese partido durante la contienda del 2017.

Al ser cuestionado respecto a si el mandatario coahuilense podría caer en la tentación de una embajada o algún cargo en la administración federal, el legislador priista defendió que en Coahuila tienen un gobernador “con coherencia ideológica y de una sola pieza”.

“Miguel Ángel Riquelme es un hombre de una sola pieza, ha demostrado una coherencia ideológica y una coherencia en la defensa de su estado. Es el único gobernador federalista que nos queda”, resaltó.

Hacen llamado a evaluar alianza

Dentro del PAN y del PRD surgieron voces que han puesto en duda la viabilidad de la alianza Va por México y han manifestado la necesidad de evaluar su permanencia.

Para el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, su partido es el más fuerte de la coalición y por ello debe plantearse la posibilidad de no mantenerse en esa alianza.

“Habrá que ver, dependiendo de cómo estén las circunstancias y ver cuál es el sentido de si habrá o no habrá, si seguirá o no habiendo alianza. Yo creo que se debe reflexionar cómo nos fue y a partir de ahí que el propio partido tome sus decisiones”, detalló.

Entrevistado luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien conversó sobre diversos proyectos en materia de abasto de agua e infraestructura urbana, afirmó que el proceso electoral del domingo pasado debe abrir espacios de reflexión en cada partido político.

El senador panista Damián Zepeda señaló ante medios que, para ganarle a Morena, no deben caer en el “autoengaño”, sino impulsar una opción de cambio, en la que la fórmula no sea regresar al pasado, con el PRI.

Manifestó que, tras los resultados electorales del domingo pasado, dentro del blanquiazul se debe abrir la reflexión para analizar si debe continuar una alianza con el PRI y el PRD, “que nos ha llevado fracaso tras fracaso”, y destacó que se debe reconocer que fue una elección que “rayó en el desastre”.

En opinión del expresidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, el mayor error de la alianza Va por México es no haberse coaligado en todos los estados, pues no obtuvo el triunfo requerido; sin embargo, afirmó que buena parte de su derrota se debe a que al menos dos gobernadores operaron en contra de la alianza.

En entrevista con La Razón, el perredista dijo que se debe revisar la alianza en los estados en donde hubo coalición y no en todos, porque sólo se ganó en dos y se perdió en dos.

Quienes tienen ‘tiro’ son el PRI y el PAN, ironiza el Presidente

El PRI y el PAN atraviesan una crisis que pone en evidencia la “descomposición” que aqueja a la coalición Va por México, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insinuó que en el 2024 el “tiro” será entre esos dos partidos.

“El presidente del PRI exigió al que está detrás de esta asociación, Claudio X. González, que bajara la nota porque demuestra que, pues ya es un pleito ahí, como esto que decían ayer (miércoles) y que yo no sabía, porque no había escuchado, y ahora sí que aquí ustedes me ilustraron: el ‘tiro’, hay ‘tiro’, sí, sí, pero ven en estas cosas, que están saliendo entonces, tenemos ya que seguir cambiando”, expuso en conferencia.

Así se refirió a la exhibición pública, a través de una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), del cohecho en el que presuntamente incurrió el dirigente tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y que, dijo, debe llevar a una reflexión de ambos institutos políticos.

“Esto les va a ayudar a los dos partidos; le ayuda al PAN y le ayuda al PRI, porque es evidenciar una crisis, una descomposición, que tiene que llevar a acciones nuevas, a tomar decisiones, a no caer en autocomplacencia. ¿Se imaginan que después del domingo hayan celebrado de que les había ido muy bien? O sea, muy grave su asunto en lo político. Entonces, esto ya ayuda a una reflexión de fondo y a terminar con la autocomplacencia, el autoengaño, el tener capacidad para rectificar, y esto ayuda también al país, es conveniente”, expuso.

El primer mandatario aseguró que ambos partidos tienen que recurrir a “machincuepas” para tratar de justificar una alianza que resulta “injustificable”.

Señaló que la política requiere definiciones, asumir una bandera y defenderla, y, sobre todo, saber qué y a quién se quiere representar, lo que evitará confusiones entre militantes y electores.

“¿Cómo va a entender un ciudadano si alguien es del PRI o es del PAN, si no hay una definición? ¿Cómo se va a entender en Estados Unidos, cómo va a entender un ciudadano si alguien es del Partido Demócrata o del Partido Republicano, si no hay una definición, si es casi lo mismo? ¿Por qué el miedo a la definición?”, cuestionó.

Por ello, a los panistas les recomendó que regresen a sus orígenes y escuchen a sus militantes que han pedido abandonar la alianza con el tricolor: “ahora muchos panistas dicen: ‘nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarnos del PRI, a decirles: no gracias’; que el PAN sea el PAN, pues no están mal en eso, y que el PRI sea el PRI”.

En forma irónica, el Presidente se refirió a la ideología de los panistas, a quienes identifica como conservadores: “en eso, los conservadores son más claros: soy clasista, soy racista, estoy en contra de los migrantes, no quiero la igualdad de género, hay que usar la fuerza, el mátalos en caliente, los pobres son pobres porque son flojos, porque no trabajan, yo soy superior porque he llegado a ser doctor, he estudiado posgrado. Son bien claros”.

En cambio, señaló, los progresistas tardan más en definir su posición política. Por ello, expuso su pensamiento: “estoy a favor de los pobres, y por el bien de todos, primero los pobres; y estoy a favor de la educación pública, porque ni la educación ni la salud deben de ser privilegios, son derechos del pueblo; y estoy a favor de que el Estado promueva el desarrollo, y estoy a favor de la libertad, pero no de la libertad del zorro en el gallinero; y estoy a favor de la diversidad, y estoy a favor de la igualdad, y del Estado laico”.

Alito, sin productividad en trabajos legislativos

La falta de propuestas y de actividad legislativa del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha llevado a que sea cuestionada su permanencia dentro de la comisión que preside en San Lázaro.

En entrevista con La Razón, la diputada Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, señaló que durante la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política se propondrá solicitar la renuncia de Alito.

“Lamento mucho que una comisión tan importante de la Cámara esté en manos de una persona tan irresponsable, que solamente sesiona para no caer en falta, como lo señala el reglamento, de sesionar una vez al mes como mínimo, con temas totalmente intrascendentes”, opinó la morenista.

Además, expresó que las polémicas en las que el diputado se ha visto envuelto podrían perjudicar el quehacer de la Cámara baja.

Lamento mucho que una comisión tan importante de la Cámara esté en manos de una persona tan irresponsable, que solamente sesiona para no caer en falta (…) con temas totalmente intrascendentes

Aleida Alavez, Vicecoordinadora de los diputados de Morena

“Es lo que queremos cuidar y evitar que toda esta parafernalia de fuera, en su vida política, se traduzca en una contaminación dentro del Poder Legislativo, por eso lo más sano es que se reconsidere su participación como presidente de esta comisión”, subrayó.

En el primer año de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, la productividad de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y también legislador, no fue abundante.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), sólo propuso una iniciativa. El presidente de la Comisión de Gobernación y Población legislativa presentó, el 30 de septiembre del 2021, su única propuesta y fue de carácter administrativo y de gobierno interior.

Contrario a otros proyectos de legisladores de dicha comisión, que plantean acciones en favor de los derechos humanos, mejoras constitucionales en materia política, económica o territorial, la iniciativa de Moreno Cárdenas sólo tuvo por objeto inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “Independencia Nacional”, y su estatus es “pendiente”.

Esta no es la primera vez que Moreno Cárdenas tiene una representación dentro del Poder Legislativo, pues ha ocupado una curul en el Congreso de la Unión durante otras cuatro legislaturas, además de la actual.

Su paso por el Congreso ha registrado un decremento en su actividad, pues en cada legislatura disminuyó el número de propuestas presentadas.

La LIX Legislatura fue la primera, cuyo cargo como diputado de representación proporcional por Campeche asumió el 29 de agosto del 2003, durante la cual sólo presentó dos iniciativas.

Una fue para facultar a las salas del Tribunal Electoral para anular la elección de diputados o senadores cuando existan pruebas que acrediten irregularidades determinantes del resultado de la elección; y la segunda, para incrementar en tres puntos porcentuales los ingresos de las entidades federativas por concepto del Fondo General de Participaciones. Ambas fueron desechadas.

Su mayor productividad la tuvo cuando fue senador de la LX Legislatura, periodo durante el cual promovió 31 iniciativas, de las cuales 11 fueron presentadas en su primer año.

Entonces, algunas de sus propuestas buscaron sancionar a funcionarios que no prestaran atención a personas víctimas de tortura, y reforzar las funciones de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para evitar el encubrimiento de negocios, la evasión de impuestos y la triangulación de recursos.

Repitió el cargo como senador en la LXI Legislatura, en la que la cifra de iniciativas bajó a 28, de las cuales tres sí avanzaron y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y nueve fueron presentadas en su primer año.

Volvió a la Cámara de Diputados para la siguiente Legislatura, la LXII, en la que la cifra de iniciativas nuevamente bajó, pues presentó 16 y tardó casi un año para promover la primera.

Dirigente del tricolor descarta renunciar al partido

A pesar de los llamados de militantes del tricolor que se han organizado para exigir la remoción de Alejandro Moreno a la presidencia del PRI, luego de múltiples polémicas generadas sobre su patrimonio, éste descartó renunciar a la institución.

“Yo respeto a todos, los escuchamos. En el PRI, todas las voces se escuchan, se reconocen…Las y los priistas tiene pleno conocimiento de quienes trabajan en los tiempos de campaña, quienes están en las elecciones, quienes dan la cara por el partido y mucho a veces sólo se asoman en los tiempos electorales para generar noticia”, afirmó.

Entrevistado tras el anuncio de la moratoria constitucional de la alianza Va por México, Moreno Cárdenas también negó que el empresario Claudio X González lo quiera “tumbar” del PRI, al ser el fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que antier publicó sobre presuntas triangulaciones de dinero del priista.

“Ustedes lo han visto, una campaña brutal, feroz contra el PRI, porque votamos en contra de la Eléctrica. El Gobierno es el que lo armó y creo firmemente que quien armó y está orquestando todos los ataques es el Gobierno federal”, dijo.