Alista Morena la ruta para su reorganización

Tras los resultados electorales del 6 de junio, Morena prepara un proceso de reorganización interna en el que contempla “institucionalizar el movimiento”.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, anunció que en los próximos días convocará a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Instituto Nacional de Formación Política para definir la ruta que seguirán.

Con la nueva estrategia, explicó, se prevé reforzar el programa de formación para militantes, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier persona que represente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Señaló que el objetivo, en primera instancia, es asegurar que todos los que representen al movimiento se apeguen a los principios trazados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El proyecto de Morena no sólo es electoral sino que busca la regeneración de la vida pública del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; por ello, vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política”, señaló.

Delgado dijo que Morena ya realiza un análisis de los resultados electorales que obtuvo en los comicios presidenciales de 2018 y en los del pasado 6 de junio, con miras a ratificar los triunfos alcanzados y seguir pintando de guinda el país.

Reconoció que para ello Morena necesita tener la capacidad de resolver sus diferencias internas, con reglas claras y reforzarse para las próximas contiendas electorales a las que se enfrentarán.

“Sería un gran error pensar que todo está ganado, aún tenemos un camino que recorrer para institucionalizar al movimiento con reglas claras y con mecanismos para dirimir conflictos. Morena debe tener la capacidad de seguir agrupando a las mayorías, debemos tener una organización profesional para la competencia electoral”, subrayó.

El dirigente nacional del partido guinda apuntó que los temas inmediatos que abordará el partido son el juicio a los expresidentes en agosto; la revocación de mandato en marzo del próximo año y la selección de candidatos para las seis gubernaturas que se disputarán en junio de 2022.

Senadores evaluarán resultados. El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, convocó a sus integrantes para que este lunes se reúnan para hacer un balance de la jornada electoral del 6 de junio, de los logros alcanzados y del trabajo legislativo pendiente en la Cámara alta.

Consideró que después del proceso electoral más grande, “es importante realizar una serie de reflexiones sobre los logros y el trabajo pendiente por llevar a cabo”.

Además, el político zacatecano presentará una propuesta de agenda legislativa para enriquecerla con el grupo parlamentario.