Alistan impugnar ante SCJN reformas avaladas

Partidos de la oposición advirtieron que no se puede permitir un atropello a la Constitución ni al proceso legislativo, por lo que conjuntarán todas las irregularidades que se registraron en la aprobación de reformas en el Senado para impugnarlas en menos de 30 días ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuvieron un encuentro para revisar los elementos jurídicos que presentarán en contra de las reformas aprobadas en el “viernes negro” de Xicoténcatl, respecto a las cuales reiteraron que existen los elementos suficientes para probar las faltas al proceso legislativo y el apego a la normativa.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que evalúan si impugnarán cada una de las leyes o será en paquete, además de que revisan si presentarán recursos por grupos parlamentarios en cada una de las cámaras del Congreso, así como con la participación de los sectores y organismos afectados.

“Creo que lo que hoy tenemos que tener muy claro y muy presente es que no podemos permitir que se atropellen los procesos legislativos y menos la Constitución, y todo lo que en derecho nos corresponda y lo podamos presentar en acciones que podamos implementar de manera inteligente, pero con la ruta jurídica correcta”, declaró el también diputado federal, integrante de la Comisión Permanente del Congreso.

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, subrayó que existen los elementos suficientes para impugnar las reformas aprobadas, ya que no cuidaron ni siquiera el quórum para la sesión en Xicoténcatl.

“Se volaron toda la barda, no cumplieron con absolutamente nada, no tenían ni quórum para irse de aquí, lo fingieron, lo simularon, no tenían quórum para sesionar allá. A ver, hay votaciones -ahí lo pueden ver ustedes, no me lo crean a mí- en donde, por un lado, es la votación que se registra, por otro lado, lo que se dice en la página del Senado y, por otro lado, lo que dice el tuit del mismo Senado, no coincide en las votaciones, no coinciden los números, votos a favor, los votos en contra, los votos nulos”, declaró.

Para el coordinador del PRD en la Cámara alta, Miguel Ángel Mancera, no todas las reformas deben ser impugnadas, como la denominada 3 de 3.

Las impugnaciones las podrá presentar la oposición una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, respecto a lo cual el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, reclamó ayer temprano al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, porque supuestamente no había firmado las reformas y no habían sido enviadas al Ejecutivo.

Sin embargo, el propio legislador panista aclaró que las firmó temprano, luego de que las recibió la noche del martes, y las envió a la Consejería Jurídica de la Presidencia, y puntualizó que no hubo retraso alguno ni intención de obstaculizar el procedimiento.

“Aclarar un punto: hoy en la mañana ya estaban suscritas lo que habría que enviar, ya aprobadas las distintas minutas en la Cámara de Diputados para enviarlas a la Consejería Jurídica, no sé por qué aquí (en el Senado de la Rpública) había una confusión, quizá no conocen el sentido de responsabilidad constitucional con que siempre he actuado; entonces, ya los tiene la Consejería Jurídica y seguramente eso ya dará pauta para que se cuestione o no ante la SCJN”, declaró.